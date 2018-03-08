На Донбасі бойовики поранили українського військового

Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують провокувати українських захисників до бойових протистоянь, один військовий поранений.

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.

На луганському напрямку противник зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського, а з великокаліберних кулеметів – неподалік Троїцького.

Читайте також: Західні аналітики б’ють на сполох: Росія може вдатися до звичайної війни

На донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї наші позиції у районі Красногорівки.