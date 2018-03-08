На Донбасі бойовики поранили українського військового
Російсько-окупаційні війська на Донбасі продовжують провокувати українських захисників до бойових протистоянь, один військовий поранений.
Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО.
На луганському напрямку противник зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів вів вогонь поблизу Луганського, а з великокаліберних кулеметів – неподалік Троїцького.
Читайте також: Західні аналітики б’ють на сполох: Росія може вдатися до звичайної війни
На донецькому напрямку ворог з тимчасово окупованої Старомихайлівки обстріляв зі стрілецької зброї наші позиції у районі Красногорівки.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі