Західні аналітики б’ють на сполох: Росія може вдатися до звичайної війни

США та союзники не готові до реальних замислів президента Росії Володимира Путіна щодо України та країн Балтії.

Про це твердять експерти американського аналітичного центру Institute for the Study of War в своєму дослідженні "Російська військова постава: бойовий порядок сухопутних сил", повідомляє "Голос Америки".

Аналітики наголосили, що російські військові добре підготувались, щоб без попередження провести звичайну війну в Україні і гібридну війну в країнах Балтії.

Читайте також: National Interest роз’яснив дозвіл Трампа на продаж зброї Україні

Вони зазначили, що це не відповідає тому, на що очікують західні лідери в цих театрах військових дій.

Аналітики наголосили, що з 2014 року росіяни розмістили і реорганізували свої сили так, щоб підтримати швидке механізоване вторгнення з півночі та сходу України.

Зокрема, біля кордону з Україною Кремль розташував три механізовані підрозділи. Також в 50 милях від кордону України, Кремль розмістив сухопутні сили вздовж окремих ліній наступу з захищеними тилами.

Врешті експерти закликали США та союзників переоцінити найімовірніші сценарії дій Росії і переглянути військові та невійськові інструменти, необхідні для захисту союзників НАТО та України від можливої російської агресії.