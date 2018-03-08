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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Западные аналитики бьют тревогу: Россия может прибегнуть к обычной войне

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Российские военные
Российские военные / Фото из открытых источников

США и союзники не готовы к реальным замыслам президента России Владимира Путина в отношении Украины и стран Балтии.

Об этом утверждают эксперты американского аналитического центра Institute for the Study of War в своем исследовании "Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил", сообщает "Голос Америки".

Аналитики отметили, что российские военные хорошо подготовились, чтобы без предупреждения провести обычную войну в Украине и гибридную войну в странах Балтии.

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Они отметили, что это не соответствует тому, чего ожидают западные лидеры в этих театрах военных действий.

Аналитики отметили, что с 2014 года россияне разместили и реорганизовали свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжения с севера и востока Украины.

В частности, у границы с Украиной Кремль расположил три механизированные подразделения. Также в 50 милях от границы Украины, Кремль разместил сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылам.

В конце эксперты призвали США и союзников переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украиной от возможной российской агрессии.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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