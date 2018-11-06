В зоне ООС правоохранители обнаружили контрабанду смартфонов на впечатляющую сумму
Правоохранители Донецкой области, входящие в состав Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" задержали 44-летнего гражданина, который пытался скрыто провести к временно оккупированной территории Украины 32 смартфоны торговых марок Xiaomi, Meizu, HomTom и периферийное оборудование к ним, общей суммой 162,5 тысячи гривен.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.
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Отмечается, что сотрудниками ГУ ДФС в Донецкой области совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины и СБУ из состава ОС, осуществлен досмотр личных вещей гражданина, и обнаружено контрабанду смартфонов, которые были скрыты в полостях автомобиля.
Мужчина пытался провезти смартфоны в полостях авто
На основании собранных материалов в отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров),
– говорится в сообщении.
Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения судом.
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