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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      В зоне ООС правоохранители обнаружили контрабанду смартфонов на впечатляющую сумму

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      Правоохранители перехватили контрабанду смартфонов на сумму 162,5 тысячи гривен.
      Правоохранители перехватили контрабанду смартфонов на сумму 162,5 тысячи гривен. / Фото из открытых источников

      Правоохранители Донецкой области, входящие в состав Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" задержали 44-летнего гражданина, который пытался скрыто провести к временно оккупированной территории Украины 32 смартфоны торговых марок Xiaomi, Meizu, HomTom и периферийное оборудование к ним, общей суммой 162,5 тысячи гривен.

      Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил в Facebook.

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      Отмечается, что сотрудниками ГУ ДФС в Донецкой области совместно с работниками Государственной пограничной службы Украины и СБУ из состава ОС, осуществлен досмотр личных вещей гражданина, и обнаружено контрабанду смартфонов, которые были скрыты в полостях автомобиля.

      контрабанда, ООС, Донецьк
      Мужчина пытался провезти смартфоны в полостях авто

      На основании собранных материалов в отношении задержанного гражданина составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров),
      – говорится в сообщении.

      Товарно-материальные ценности изъяты до принятия законного решения судом.

       

      Теги: Полиция Новости Украины контрабанда Операция Объединенных сил
      Источник: 24 Канал
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