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      У зоні ООС правоохоронці виявили контрабанду смартфонів на чималу суму

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      Правоохоронці перехопили контрабанду смартфонів на суму 162,5 тисячі гривень.
      Правоохоронці перехопили контрабанду смартфонів на суму 162,5 тисячі гривень. / Фото з відкритих джерел

      Правоохоронці Донецькоїй області, які входять до складу Об’єднаних сил, на КПВВ “Мар’їнка” затримали 44-річного громадянина, який намагався приховано провести до тимчасово окупованої території України 32 смартфони торгових марок Xiaomi, Meizu, HomTom та периферійне обладнання до них, загальною сумою 162,5 тисячі гривень.

      Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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      Зазначається, що співробітниками ГУ ДФС у Донецькій області, спільно з працівниками Державної прикордонної служби України та СБУ зі складу ОС, здійснено огляд особистих речей громадянина, та виявлено контрабанду смартфонів, які були приховані у порожнинах автомобіля.

      контрабанда, ООС, Донецьк
      Чоловік намагався провезти смартфони у порожнинах авто

      На підставі зібраних матеріалів відносно затриманого громадянина складено протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 204-3 КУпАП (Порушення порядку переміщення товарів),
      – йдеться у повідомленні.

      Товарно-матеріальні цінності вилучено до прийняття законного рішення судом.

       

      Теги: Поліція Новини України Операція Об'єднаних сил контрабанда
      Джерело: 24 Канал
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