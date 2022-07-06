В подтверждение своих слов Новинский опубликовал фото заявления. В нем он сообщает об отказе от полномочий.

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Почему Новинский решил уйти из политики

Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и восстановлении разрушенных храмов,

– заявил Новинский.

Заметим, что "служить" нардеп собрался московскому патриархату. Ведь является известным поклонником УПЦ МП и даже протодиаконом.

Новинский подчеркнул, что собирается уделять большое внимание послевоенному экономическому восстановлению Украины. Кроме того, олигарх хочет "возродить Мариуполь после войны". Кстати, то, что город уничтожила российская армия, Новинский не уточнял. Да и вообще в большом сообщении политика нет ни слова о том, что Россия напала на Украину и поэтому возникли все беды. Он лишь перечисляет проблемы украинцев без объяснения, что к ним привело.



Заявление о прекращении депутатских полномочий / Фото Вадима Новинского

Связи Новинского с Россией: коротко

Новинский – украинский и российский олигарх армянского происхождения. Он известен щедрым финансированием рупора Кремля в Украине – УПЦ МП.

Еще до начала полномасштабной войны нардеп отрицал российскую агрессию. Он не раз ездил в Россию на встречи с патриархом Кириллом, который в 2022 году фактически благословил российскую армию на вторжение в Украину.

В 2021 году Новинского внесли в базу "Миротворца" как "агента влияния РПЦ в Украине".

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