Як підтвердження своїх слів Новинський опублікував фото заяви. У ній він повідомляє про складання повноважень.

До теми Олігарх і нардеп ОПЗЖ Новинський разом з Кирилом провів богослужіння у храмі РПЦ

Чому Новинський вирішив піти з політики

Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проєктах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкви та на відновленні зруйнованих храмів,

– заявив Новинський.

Зауважимо, що "служити" нардеп зібрався московському патріархату. Адже є відомим прихильником УПЦ МП та навіть протодияконом.

Новинський наголосив, що збирається приділяти багато уваги повоєнному економічному відновленню України. Крім того, олігарх хоче "відродити Маріуполь після війни". До речі, те, що місто знищила російська армія Новинський не уточнював. Та й загалом у великому дописі політика нема й слова про те, що Росія напала на Україну й тому виникли всі біди. Він лише перераховує проблеми українців без пояснення, що до них призвело.



Заява про складання депутатських повноважень / Фото Вадима Новинського

Зв'язки Новинського з Росією: коротко

Новинський – український та російський олігарх вірменського походження. Він відомий щедрим фінансуванням рупора Кремля в Україні – УПЦ МП.

Ще до початку повномасштабної війни нардеп заперечував російську агресію. Він неодноразово їздив у Росію на зустрічі з патріархом Кирилом, який у 2022 році фактично благословив російську армію на вторгнення в Україну.

У 2021 році Новинського внесли у базу "Миротворця" як "агента вплину РПЦ в Україні".

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