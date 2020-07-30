Ранее ОПЗЖ от имени украинцев поздравила оккупантов с днем России

Александр Бригинец рассказал, что пока был в Верховной Раде, предназначенное его партнером руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 миллионов гривен.

Соответственно, надо было искать инвестиции; что делать с каналом, чтобы он не обанкротился в очень короткий срок. В данном случае надо было искать покупателя, но для этого нужно согласие другого партнера,

– заявил Бригинец.

По словам Бригинца, партнер не всегда проявлял согласие в продаже тому или иному покупателю, но все же удалось найти. А партнером был помощник нардепа Вадима Рабиновича.

Согласно с сервисом OpenDataBot, нардеп от ОПЗЖ стал владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которым владел Александр Бригинец. Другие 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику на общественных началах Вадима Рабиновича.

Господин Бригинец уточнил, что кандидатуру Вадима Рабиновича согласовали под обещание, что канал будет музыкальным, будет действовать в соответствии с украинским законодательством и транслировать украинскую музыку.

Хотя то, что было раньше, мне не очень нравилось. Ведь руководство не очень продвигало украинскую музыку, но я как депутат не мог влиять на его деятельность,

– добавил Александр Бригинец.

Вадим Рабинович до недавнего времени был совладельцем спутникового телеканала Rabinovich TV (ООО "Ньюс нетворк"). Но в июне 2020 года продал свою долю 50% киевскому ООО "Тауэр групп" (конечные бенефициарные владельцы – народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и адвокат Сергей Турчинов).