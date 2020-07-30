Нардеп від "ОПЗЖ" Вадим Рабінович придбав собі популярний музичний телеканал. Колишній народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Олександр Бригинець продав свої корпоративні права на музичний телеканал O-TV за понад 2 мільйони гривень.

Повна сума угоди за телеканал – 2 мільйони 766 тисяч гривень. Про це Олександр Бригинець повідомив 30 липня " Детектору медіа ".

Раніше ОПЗЖ від імені українців привітала окупантів з днем Росії Олександр Бригинець розповів, що поки був у Верховні Раді, призначене його партнером керівництво призвело до того, що борги О-TV склали близько 10 мільйонів гривень.

Відповідно, треба було шукати інвестиції; що робити з каналом, щоб він не збанкрутував у дуже короткий термін. У даному випадку треба було шукати покупця, але для цього треба згода іншого партнера,

– заявив Бригинець.

За словами Бригинця, партнер не завжди виявляв згоду у продажі тому чи іншому покупцю, але все ж вдалося знайти можливість. А партнером був помічник нардепа Вадима Рабіновича.

Згідно з сервісом OpenDataBot, нардеп від ОПЗЖ став власником 50% ТОВ "Музичний канал О-ТВ", якими володів Олександр Бригинець. Інші 50% компанії належать Андрію Альошину, помічнику на громадських засадах Вадима Рабіновича.

Пан Бригинець уточнив, що кандидатуру Вадима Рабіновича узгодили під обіцянку, що канал залишатиметься музичним, діятиме згідно з українським законодавством і транслюватиме українську музику.

Хоча те, що було раніше, мені не дуже подобалося. Адже керівництво не дуже просувало українську музику, але я як депутат не міг впливати на його діяльність,

– додав Олександр Бригинець.

Вадим Рабінович донедавна був співвласником супутникового телеканалу Rabinovich TV (ТОВ "Ньюс нетворк"). Але в червні 2020 року продав свою частку 50% київському ТОВ "Тауер групп" (кінцеві бенефіціарні власники – народний депутат від ОПЗЖ Вадим Столар і адвокат Сергій Турчінов).