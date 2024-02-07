Как указано в декларации руководителя, у мужчины была только одна служебная квартира и автомобиль. Никаких членов семьи чиновника в реестре указано не было.
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Что на самом деле находится в собственности Высочина
Несмотря на вышеупомянутую информацию, у чиновника есть гражданская жена и взрослый сын. Они же имеют два имения под Киевом и несколько автомобилей.
У жены полковника Леси Леськив, которая тоже работает в ЦСК ВСУ и тоже подает декларации, есть дом площадью 260 квадратных метров в селе Петрушки под Киевом. Говорится, что он расположен в коттеджном городке "Петрушки Вандерленд".
Имение Леси Леськив / Фото "Громадське"
Известно, что имение находится в собственности женщины еще с 2012 года. Тогда она приобрела его за 930 тысяч гривен. По крайней мере именно такая сумма указана в декларации.
Еще один дом рядом площадью 340 квадратных метров принадлежит взрослому сыну Вадима Высочина – Павлу.
Дом Павла Высочина / Фото "Громадське"
Этот особняк куплен вместе с земельным участком в 2021 году. Если проанализировать соцсети Павла, то можно сделать вывод, что он в этом доме не живет. Вероятно, он живет в другом семейном доме, который записан на его маму Лесю Леськив.
Дом, записанный на самого Павла, сейчас ремонтируется. Поэтому, вероятнее всего, вся семья сейчас живет вместе в доме, который находится в собственности женщины.
То есть в течение всего этого времени они пользовались одним и тем же движимым и недвижимым имуществом, которое так и не задекларировали как общее, поскольку брак не зарегистрирован официально, а общий сын уже взрослый.
Как отреагировал чиновник
По словам Высочина, он живет вместе с Леськив, однако не всегда. Он пообещал подать декларацию относительно общего имущества, и действительно это сделал.
Высочин гарантировал, что укажет все имущество, которым пользуется его семья. Впрочем, внес он информацию далеко не обо всем.
Он указал лишь факт существования жены и наличия у нее автомобиля. Не задекларировал чиновник даже дом, в котором сам сейчас живет и который принадлежит Лесе Леськив. В то же время сына в декларацию Вадим Высочин вообще не внес.
В частности, возле дома, где живет семья полковника, был найден автомобиль Tesla Model S 2016 года выпуска, которая записана на сына руководителя ЦСК ВСУ Павла Высочина.
Интересно то, что именно этим транспортом отец и сын вместе ехали в ЦСК ВСУ. Кроме того, сам Вадим Высочин подтвердил, что его сын проживает с ним в одном доме.
А что ему, самому жить? Пусть с нами. Да и чего с нами? Леськив нет на месте, в разъездах постоянно, она работает тренером сборной. Так мы с ним вдвоем,
– заявил Высочин.
Кроме этой машины, у сына полковника есть BMW I3 2017 и Volkswagen Polo 2019. Кроме того, в собственности Леси Леськив находится Mercedes-Benz GLE 250 2017 года выпуска.
У самого руководителя ЦСК ВСУ, есть еще две машины. Говорится, что это Tesla Model Y 2021 года выпуска, а также Audi A3 2015-го.
Нардепы массово скупали авто и квартиры во время войны: основное
- Ранее стало известно, что почти каждый третий народный депутат, который подал декларацию за 2022 год, только за первый год от вторжения России приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители партий "Слуги народа" и бизнес-группы "Доверие".
- В течение первого года войны народные депутаты задекларировали всего 134 новых транспортных средства в дополнение к 304 автомобилям, которыми они уже владели. Примечательно, что 109 депутатов задекларировали приобретение по меньшей мере одного нового автомобиля. Удивительно, но четверть депутатов или не имеют ни одного автомобиля, или не подали необходимых деклараций.
- Члены парламента сейчас владеют 260 новыми объектами недвижимости, в дополнение к почти тысяче ранее приобретенных до вторжения России, включая квартиры, дома и земельные участки. Примечательно, что каждый третий депутат сумел приобрести новую недвижимость.