Як зазначено у декларації керівника, у чоловіка була лише одна службова квартира та автівка. Жодних членів родини посадовця у реєстрі вказано не було.

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Що насправді перебуває у власності Височина

Попри вищезгадану інформацію, у посадовця є цивільна дружина та дорослий син. Вони ж мають два маєтки під Києвом та кілька автомобілів.

У дружини полковника Лесі Леськів, яка теж працює у ЦСК ЗСУ і теж подає декларації, є будинок площею 260 квадратних метрів у селі Петрушки під Києвом. Мовиться, що він розташований в котеджному містечку "Петрушки Вандерленд".

Маєток Лесі Леськів / Фото "Громадське"

Відомо, що маєток перебуває у власності жінки ще з 2012 року. Тоді вона придбала його за 930 тисяч гривень. Принаймні саме така сума зазначена у декларації.

Ще один будинок поруч площею 340 квадратних метрів належить дорослому сину Вадима Височина – Павлу.

Будинок Павла Височина / Фото "Громадське"

Цей маєток куплений разом із земельною ділянкою у 2021 році. Якщо проаналізувати соцмережі Павла, то можна зробити висновок, що він у цьому будинку не живе. Ймовірно, він мешкає в іншому родинному будинку, який записаний на його маму Лесю Леськів.

Будинок, записаний на самого Павла, зараз ремонтується. Тому, найімовірніше, уся родина наразі живе разом у будинку, який перебуває у власності жінки.

Тобто протягом усього цього часу вони користувалися одним і тим самим рухомим і нерухомим майном, яке так і не задекларували як спільне, оскільки шлюб не зареєстрований офіційно, а спільний син уже дорослий.

Як відреагував посадовець

За словами Височина, він живе разом із Леськів, проте не завжди. Він пообіцяв подати декларацію щодо спільного майна, і дійсно це зробив.

Височин гарантував, що вкаже усе майно, яким користується його родина. Втім, вніс він інформацію далеко не про все.

Він вказав лише факт існування дружини та наявності у неї автомобіля. Не задекларував посадовець навіть будинок, у якому сам зараз живе і який належить Лесі Леськів. Водночас сина у декларацію Вадим Височин взагалі не вніс.

Зокрема, біля будинку, де мешкає родина полковника, було знайдено автомобіль Tesla Model S 2016 року випуску, яка записана на сина керівника ЦСК ЗСУ Павла Височина.

Цікавим є те, що саме цим транспортом батько та син разом їхали у ЦСК ЗСУ. Крім того, сам Вадим Височин підтвердив, що його син проживає з ним в одному будинку.

А що йому, самому жити? Хай з нами. Та і чого з нами? Леськів немає на місці, в роз'їздах постійно, вона працює тренером збірної. То ми з ним вдвох,

– заявив Височин.

Окрім цієї автівки, у сина полковника є BMW I3 2017 і Volkswagen Polo 2019. Крім того, у власності Лесі Леськів перебуває Mercedes-Benz GLE 250 2017 року випуску.

У самого керівника ЦСК ЗСУ, є ще дві автівки. Мовиться, що це Tesla Model Y 2021 року випуску, а також Audi A3 2015-го.

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