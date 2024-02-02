Журналісти "Економічної правди" зазначили, що кожен третій народний депутат, який подав декларацію за 2022 рік, лише за перший рік від вторгнення Росії придбав новий автомобіль або нерухомість. Найбільше приросли цінними активами представники партій "Слуги народу" та бізнес-групи "Довіра".

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Кожен третій депутат придбав авто чи квартиру після 24 лютого

У аналізі, проведеному ЕП, було виявлено, що члени парламенту та їхні близькі родичі активно купують, набувають у власність або користуються новими автомобілями та нерухомістю. Аналіз зосереджувався насамперед на 2022 році, оскільки звітів за 2023 рік було недостатньо. Однак очікується, що цифри, ймовірно, будуть ще вищими.

Протягом першого року війни народні депутати задекларували загалом 134 нові транспортні засоби на додачу до 304 автомобілів, якими вони вже володіли. Примітно, що 109 депутатів задекларували придбання щонайменше одного нового автомобіля. Дивно, але чверть депутатів або не мають жодного автомобіля, або не подали необхідних декларацій.

Зверніть увагу! Журналісти ЕП також звертала увагу на значне зростання продажів Mercedes, BMW та Lexus в Україні з 2022 по 2023 рік, що перевищило навіть довоєнний 2021 рік. Останнє дослідження вказує на те, що народні депутати пропонують репрезентативний знімок суспільства, серед яких популярними брендами є Mercedes (19 автомобілів) та Lexus (11 автомобілів).

У сфері нерухомості спостерігається напрочуд схожа тенденція. Члени парламенту зараз володіють 260 новими об'єктами нерухомості, на додаток до майже тисячі раніше придбаних до вторгнення Росії, включаючи квартири, будинки та земельні ділянки. Прикметно, що кожен третій депутат зумів придбати нову нерухомість.

При ближчому розгляді стає очевидним, що депутати з бізнес-групи "Довіра" та керівної партії "Слуга народу" володіють найбільшою часткою нових активів у своїх фракціях, зокрема автомобілями та нерухомістю.

Варто зазначити, що придбання нерухомості не завжди передбачає пряму купівлю, особливо коли йдеться про житло, яке часто здається в оренду. Популярність придбання нерухомості у користування, а не у власність, значно зросла з часів, що передували Великій війні. Це відкриття випливає з комплексного аналізу, проведеного на основі приблизно 1 500 активів, які депутати накопичили з вересня 2019 року.



У кого з нардепів є автівки / Скриншот 24 Каналу

Частка депутатів, що мають авто і нерухомість, змінилася

Журналісти ЕП також виявили, що існує разюча різниця у володінні автомобілями та нерухомістю членами парламенту до і після лютого 2022 року. Згідно з даними, 58% депутатів володіли автомобілями до цієї дати, але після лютого 2022 року ця цифра знизилася до 45%. Цікаво, що до того, як депутати отримали свої значки у 2019 році, рівень володіння автомобілями був значно вищим – 77%.

У звіті також висвітлено володіння народними депутатами нерухомістю. З майже тисячі об'єктів нерухомості 59% були у власності до лютого 2022 року, але після зазначеної дати цей показник зменшився до 45%. До обрання народними депутатами рівень володіння нерухомістю становив 72%.

Варто зазначити, що більшість задекларованого депутатами майна перебуває в оренді або в "іншому користуванні". Останній термін може охоплювати різні домовленості, такі як сервітути на нерухомість або використання автомобілів, що належать родичам чи друзям.

Зміни у володінні нерухомістю можна пояснити обставинами війни, що триває, оскільки багато українців не наважуються інвестувати у фізичні активи, такі як нерухомість. Однак ситуація з володінням автомобілями викликає певні запитання. Цілком ймовірно, що депутати не бажають публічно демонструвати свої нещодавні авто, придбані під час війни.

Важливо зазначити, що керівна фракція "Слуга народу" спочатку використовувала війну як привід для того, щоб не публікувати декларації. Однак під тиском Міжнародного валютного фонду вони врешті-решт погодилися їх оприлюднити. Кожен депутат, можливо, вважав, що оренда буде менш суперечливою, ніж купівля, але якщо поглянути на загальну картину, то вимальовується інший наратив.