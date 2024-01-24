Ба більше, компанія WDG promet має тісні зв'язки з Росією. Архів компанії зберігається у Москві.

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"Москва, Білоруський вокзал": що відомо про скандальну хорватську компанію, з якою уклало контракт МО

Хорватська компанія WDG promet мала дві угоди, пов'язані з українськими оборонними закупівлями. Перша – про 100 тисяч мінометних мін. У листопаді 2022-го Міноборони уклало угоду з ТОВ "Львівський арсенал", а те – зі словацьким Sevotech. Своєю чергою Sevotech мав угоду із WDG promet, яка належить сім'ї відомого хорватського торговця зброєю Звонка Зубака. Пізніше, у грудні, WDG promet також уклала прямий контракт із Міноборони на постачання 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 міліметрів і отримала за це 10% передплати – понад 3 мільйони євро. Загалом, за обома контрактами хорвати отримали понад 14 мільйонів євро,

– ідеться в матеріалі.

Давнім партнером компанії Звоно Зубака WDG (Winsley Defence Group) є чеський бізнесмен Петр Перничка. У жовтні 2023 року в чеському місті Усті-над-Лабем відбувся суд щодо банкрутства Пернички. На засіданні чоловік розповів про те, що в Москві зберігається архів однієї з ключових компаній групи – Winsley Finance Limited.

Конкретної адреси він не навів – десь "біля Білоруського вокзалу". Утім, сказав, що може отримати доступ до архіву як колишній директор компанії: "Цю інформацію мені передадуть друзі, і тоді мені доведеться поїхати туди особисто".

Що цікаво, адвокат Пернички, Карл Вітченс, раніше назвався журналістам представник WDG promet і Зубаків.

Де Білоруський вокзал у Москві: показуємо на карті

Замість мін для України компанія купила покинутий завод для себе. За українські гроші

Понад 5 мільйонів євро витратила хорватська компанія WDG promet на купівлю фабрики Vitezit у Боснії і Герцеговині. hromadske виявило, що на це пішли кошти, які Міноборони України сплатило нібито за постачання мінометних мін у грудні 2022 року. Раніше Міноборони уклало контракт із ТОВ "Львівський арсенал" про постачання в Україну 100 тисяч мінометних мін за 37 мільйонів євро. Частину цих коштів "Арсенал" перерахував словацькій компанії Sevotech, де працював членом наглядової ради колишній чиновник одного з підприємств "Укроборонпрому" Олексій Хорошаєв. Sevotech своєю чергою перерахував 12,5 мільйона євро словацькій WDG promet,

– зазначають розслідувачі.

Зубаки, яким належить WDG promet, значну частину коштів зняли готівкою, а 5,5 мільйона євро сплатили за купівлю заводу Vitezit. Він розташований у містечку Вітез у Боснії і Герцеговині. У колишній Югославії завод був одним із найбільших, виробляв порох та боєприпаси. Але не працював із часів югославських війн 1990-х, майже всі виробничі лінії там були знищені.

У межах судового процесу майно заводу виставили на продаж. За українські гроші його купили Зубаки.

"Це підтверджується виписками про рух коштів на рахунку WDG promet, до яких отримали доступ журналісти. Жодних інших доходів, крім платежів по контрактах від України, у WDG promet не було", – пишуть журналісти.