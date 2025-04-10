В Генштабе признали, что кандидатуру Сухаревского рассматривали на руководящую должность в новых армейских корпусах, передает 24 Канал.
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Что известно
Так, в руководящий состав новых армейских корпусов рассматривались различные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в частности, и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.
Впрочем, в Генштабе подчеркнули, что информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВСУ не соответствует действительности.
По состоянию на это время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины,
– отметили в Генштабе.
Напомним, что 10 июня 2024 года полковник и Герой Украины Вадим Сухаревский назначен командующим Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Сухаревский был одним из первых украинских военных, вступивших в бой с россиянами и их местными сторонниками-сепаратистами в Донбассе. Полковник известен своим отношением к подчиненным и инновациям в военной технике, в частности, в развитии применения гражданских дронов в боевых операциях.
К слову, в конце февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина переходит от временных органов управления войсками к постоянной корпусной системе из-за ее большей эффективности.