У Генштабі визнали, що кандидатуру Сухаревського розглядали на керівну посаду у нових армійських корпусах, передає 24 Канал.

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Що відомо

Так, до керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського.

Втім, у Генштабі підкреслили, що інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗСУ не відповідає дійсності.

Станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних Сил України,

– наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, що 10 червня 2024 року полковника та Героя України Вадима Сухаревського призначено командувачем Сил безпілотних систем Збройних Сил України. Сухаревський був одним із перших українських військових, які вступили в бій з росіянами та їхніми місцевими прибічниками-сепаратистами на Донбасі. Полковник відомий своїм ставленням до підлеглих та інноваціями у військовій техніці, зокрема у розвитку застосування цивільних дронів у бойових операціях.

До слова, наприкінці лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна переходить від тимчасових органів управління військами до постійної корпусної системи через її більшу ефективність.