Однако тела погибших вагнеровцев до сих пор брошены в пустыне. Разгром опытных российских наемников проанализировали и в СМИ.

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Десятки вагнеровцев, погибших в Мали, воевали в Украине

Как пишет Reuters, потеря опытных вагнеровцев в Мали обнажает настоящие опасности перед российскими наемниками. Поэтому, разгром ЧВК вызывает сомнения относительно того, сможет ли Москва, которая признала финансирование "Вагнера" и включила многих его наемников в состав сил министерства обороны, добиться большего, чем западные и ооновские войска, недавно изгнанные хунтой, заявили шесть официальных лиц и экспертов, работающих в регионе.

Журналистам удалось идентифицировать 23 наемника, которые погибли или пропали без вести в Мали. Как выяснилось после обработки общедоступной информации в интернете от родственников и страниц самих бойцов, многие из них пережили боевые действия в Бахмуте. Другие служили в Ливии, Сирии и других местах. Некоторые из российских наемников уходили в отставку, но снова возвращались в ЧВК.

Тела многих погибших в Мали до сих пор остаются в пустыне, поэтому назвать точное количество ликвидированных вагнеровцев невозможно. Некоторые из погибших долгое время были в Африке, однако были ликвидированы туарегами.