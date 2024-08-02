Так, малийские повстанцы сообщили, что за 3 дня боев им удалось ликвидировать 84 российских вагнеровцев и 47 малийских военнослужащих. Представитель повстанцев Мохамед Элмаулуд Рамадан в заметке на "X" также рассказал о более 30 раненых и 7 пленных.

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Удар по российским наемникам

Следует заметить, что прокремлевское информагентство "Африканская инициатива" подтвердило убийство более двух десятков наемников и малийских солдат, подчеркнув, что это самая тяжелая потеря для группы "Вагнер" с момента ее размещения в Мали в 2021 году.

В штабе малийской армии сказали лишь о двух убитых солдатах и 10 раненых во время столкновений в Тинзауатени вблизи северной границы Мали с Алжиром.

Напомним, что в ГУР прокомментировали события в Мали. Там отметили, что разгром вагнеровцев будет иметь весомые последствия для всей террористической группировки, которой является Россия.