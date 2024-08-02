Так, малійські повстанці повідомили, що за 3 дні боїв їм вдалося ліквідувати 84 російських вагнерівців та 47 малійських військовослужбовців. Речник повстанців Мохамед Елмаулуд Рамадан у дописі на "X" також розказав про понад 30 поранених та 7 полонених.

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Удар по російських найманцях

Слід зауважити, що прокремлівське інформагентство "Африканська ініціатива" підтвердило вбивство понад двох десятків найманців та малійських солдатів, підкресливши, що це найважча втрата для групи "Вагнер" моменту її розміщення в Малі у 2021 році.

У штабі малійської армії сказали лише про двох вбитих солдатів і 10 поранених під час зіткнень у Тінзауатені поблизу північного кордону Малі з Алжиром.

Нагадаємо, що у ГУР прокоментували події у Малі. Там зазначили, що розгром вагнерівців матиме вагомі наслідки для усього терористичного угруповання, яким є Росія.