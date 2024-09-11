Однак тіла загиблих вагнерівців й досі кинуті у пустелі. Розгром досвідчених російських найманців проаналізували й у ЗМІ.

Дивіться також Розгром вагнерівців у Малі: у Bloomberg назвали цифру втрат за 3 дні боїв

Десятки вагнерівців, які загинули в Малі, воювали в Україні

Як пише Reuters, втрата досвідчених вагнерівців у Малі оголює справжні небезпеки перед російськими найманцями. Відтак, розгром ПВК викликає сумніви щодо того, чи зможе Москва, яка визнала фінансування "Вагнера" і включила багатьох його найманців до складу сил міністерства оборони, домогтися більшого, ніж західні та оонівські війська, нещодавно вигнані хунтою, заявили шість офіційних осіб та експертів, що працюють у регіоні.

Журналістам вдалося ідентифікувати 23 найманці, які загинули чи зникли безвісти у Малі. Як з'ясувалося після обробки загальнодоступної інформації в інтернеті від родичів та сторінок самих бійців, багато з них пережили бойові дії в Бахмуті. Інші служили у Лівії, Сирії та інших місцях. Деякі з російських найманців йшли у відставку, але знову поверталися до ПВК.

Тіла багатьох загиблих у Малі й досі залишаються у пустелі, тому назвати точну кількість ліквідованих вагнерівців неможливо. Деякі з загиблих довгий час були в Африці, однак були ліквідовані туарегами.