Вагнеровец, который во время разговора с журналистом курил сигарету за сигаретой, рассказал, что после боевых действий оккупанты часто не могут выяснить, где чьи остатки лежат. А потому отправляют матерям пустые гробы для погребения.

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Матери хоронят пустые гробы

Вместо этого тела самих оккупантов хоронят отдельно.

Если я тебе сейчас скажу, что там происходит, боюсь, у тебя волосы дыбом станут. Сегодня я похоронил мальчишку, вернее, 14 человек. За один заход я похоронил 14 человек. Мы похоронили на общем кладбище, это получается Северодонецкое направление. 140 азимут. Ты вообще знаешь, что такое азимут? Это почти Ростовская область, это Ростовский регион,

– сказал он.

В Россию же родственникам отправляют пустые цинковые гробы, десятки гробов за раз. Единственное, что их связывает с ликвидированными захватчиками – таблички с именами, над которыми, рыдая, заламывают руки матери.

Они думают да (что там тела их сыновей – 24 Канал), но там ни*уя нет ничего. Просто ничего нет. По честному, там нет ни*уя,

– подчеркнул боевик.

"Мы их вывезли туда, ребят на самолете, похоронили и отчитались, и закопали", – сказал вагнеровец Азамат Улдаров. При этом он начал лить слезы и жаловаться, что его "трясет". Он утверждал, что не хочет этого делать, и спрашивал, зачем родился сам и зачем живет. "Сдох бы лучше там", – заявил он.

Мужчина поделился, что 18 пустых гробов якобы с телами мертвых оккупантов последний раз привезли на Ил-76. Их похоронили в Ростовской области, ведь хоронят там, где "дают места". Для этого вагнеровцам выделили почти километр поля.

Приказ Путина

На вопрос, зачем вагнеровцы это делают, Азамат Улдаров заявил, что такова обязанность и приказ.

Мы должны это сделать. Они умерли, и мы не могли определить трупы, где чьи остатки лежат. Мы не могли узнать, где чьи остатки лежат. И как мы это сделаем?

– поделился Азамат Улдаров.

При этом такое распоряжение, по словам захватчика, поступило лично от российского диктатора: "Путинское распоряжение, мы за Путиным числимся, ну, за президентом. Мы армия ЧВК "Вагнер", мы нелегальные убийцы, наемники, с*ка, мы твари, мы животные, бл*ть".