Вагнерівець, який під час розмови з журналістом курив сигарету за сигаретою, розповів, що після бойових дій окупанти часто не можуть з'ясувати, де чиї рештки лежать. А тому відправляють матерям пусті труни для поховання.

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Матері ховають пусті труни

Натомість тіла самих окупантів хоронять окремо.

Якщо я тобі зараз скажу, що там відбувається, боюся, у тебе волосся дибки стане. Сьогодні я поховав хлопчину, точніше, 14 людей. За один захід я поховав 14 людей. Ми поховали на спільному кладовищі, це виходить Сєвєродонецький напрямок. 140 азимут. Ти взагалі знаєш, що таке азимут? Це майже Ростовська область, це Ростовський регіон,

– сказав він.

У Росію ж родичам відправляють пусті цинкові труни, десятки трун за раз. Єдине, що їх пов'язує з ліквідованими загарбниками – таблички з іменами, над якими, ридаючи, заломлюють руки матері.

Вони думають так (що там тіла їхніх синів – 24 Канал), але там ні*уя немає нічого. Просто немає нічого. По чесному, там немає ні*уя,

– підкреслив бойовик.

"Ми їх вивезли туди, хлопців на літаку, поховали і відзвітували, і закопали", – сказав вагнерівець Азамат Улдаров. При цьому він почав лити сльози та бідкатися, що його "аж трясе". Він стверджував, що не хоче цього робити, та запитував навіщо народився сам і навіщо живе. "Здох би краще там", – заявив він.

Чоловік поділився, що 18 пустих трун нібито з тілами мертвих окупантів останній раз привезли на Іл-76. Їх захоронили у Ростовській області, адже хоронять там, де "дають місця". Для цього вагнерівцям виділили майже кілометр поля.

Наказ Путіна

На запитання, навіщо вагнерівці це роблять, Азамат Улдаров заявив, що такий обов'язок та наказ.

Ми зобов'язані це зробити. Вони померли всі, і ми не могли визначити трупи, де чиї рештки лежать. Ми не могли з'ясувати, де чиї рештки лежать. І як ми це зробимо?

– поділився Азамат Улдаров.

При цьому таке розпорядження, за словами загарбника, поступило особисто від російського диктатора: "Путінське розпорядження, ми за Путіним числимося, ну, за президентом. Ми армія ПВК "Вагнер", ми нелегальні вбивці, найманці, с*ка, ми тварі, ми тварини, бл*ть".