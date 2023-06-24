В частности в Донецкой и Луганской областях, сообщили "Укринформу" осведомленные источники.

Обратите внимание При поддержке Суровикина: СМИ сообщают, что Пригожин перебрасывает в Россию наемников из Сирии

По их данным, в этих регионах Украины расклеивают листовки с призывом к российским солдатам не выполнять преступные приказы и присоединяться к маршу ЧВК "Вагнер" в Москве.

"Шойгу и Герасимов (министр обороны и начальник Генштаба ВС РФ – 24 Канал) бросили вас в мясорубку ради собственных шкур. Погубили сотни тысяч жизней. Мы, ЧВК "Вагнер", идем маршем справедливости на Москву. Это не переворот, а восстановление справедливости. Не оказывай сопротивление! Не погибай ради подонков! Вместе остановим это зло!" – говорится в обращении "вагнеровцев" к российским солдатам и офицерам.

Как сообщалось, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин 23 июня объявил демарш против российского военного руководства, в том числе против министра обороны РФ Сергея Шойгу.



Открытки, которые распространяют / Укринформ

По его словам, Шойгу прилетал в Ростов-на-Дону, где лично провел операцию по уничтожению "вагнеровцев".

"Вагнер" установил контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону. Пригожин заявил о намерении дойти до Москвы, чтобы "покончить с этим беспорядком". В соцсетях распространяются видео, как россияне встречают "вагнеровцев" "хлебом-солью".