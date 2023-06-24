Зокрема в Донецькій та Луганській областях, повідомили "Укрінформу" обізнані джерела.

Зверніть увагу За підтримки Суровікіна: ЗМІ повідомляють, що Пригожин перекидає в Росію найманців з Сирії

За їхніми даними, у цих регіонах України розклеюють листівки із закликом до російських солдатів не виконувати злочинних наказів і приєднуватися до маршу ПВК "Вагнер" у Москві.

"Шойгу і Герасимов (міністр оборони та начальник Генштабу ЗС РФ – 24 Канал) кинули вас у м'ясорубку заради власних шкур. Занапастили сотні тисяч життів. Ми, ПВК "Вагнер", ідемо маршем справедливості на Москву. Це не заколот, а відновлення справедливості. Не чини опору! Не гинь заради покидьків! Разом зупинимо це зло!" – мовиться у зверненні "вагнерівців" до російських солдатів та офіцерів.



Листівки, які поширюють / Укрінформ

Як повідомлялося, ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення "вагнерівців". "Вагнер" встановив контроль над військовими об'єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, щоб "покласти край цьому безладу". В соцмережах розповсюджуються відео, як росіяни зустрічають "вагнерівців" "хлібом-сіллю".