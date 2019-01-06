Вагонов – меньше, пассажиров – больше: отчет "Укрзализныци" за 2018

В 2018 году государственное акционерное общество "Украинская железная дорога" перевезла в поездах дальнего следования почти 56 миллионов пассажиров, что на 4 миллиона больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-центре"Укрзализныци".

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Достичь этого железнодорожникам удалось несмотря на уменьшение количества вагонов, а благодаря росту уровня эффективности их использования. В частности, минимизации их простоя.

Нам пока удается ежегодно увеличивать количество перевезенных пассажиров. Немало поездов после ночного рейса мы привлекали как дневные, и наоборот. Вот только на эти новогодне-рождественские праздники мы назначили около 40 дополнительных поездов, которые выполнят более 300 рейсов,

– заявил руководитель УЗ Евгений Кравцов.

По словам Кравцова, "Укрзализныця" нуждается в государственной поддержке для обновления подвижного состава: "Из-за низких тарифов и убыточности перевозок мы нуждаемся в средствах на приобретение пассажирских вагонов из бюджета Украины".

Руководитель "Укрзализныци" Евгений Кравцов

Кравцов заверил, что "Укрзализныця" имеет амбициозные планы по обновлению на 2019 год.

Напомним, ранее 24 канал писал о том, что в 2018 году количество пассажиров из Украины в страны Евросоюза было больше количества пассажиров в Российскую Федерацию. В этом убеждал заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан.