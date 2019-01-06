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      Вагонів – менше, пасажирів – більше: звіт "Укрзалізниці" за 2018

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      Скільки пасажирів перевезла УЗ за 2018 рік
      Скільки пасажирів перевезла УЗ за 2018 рік / Фото з відкритих джерел

      У 2018 році державне акціонерне товариство "Українська залізниця" перевезла у потягах далекого сполучення майже 56 мільйонів пасажирів, що аж на 4 мільйони більше, ніж торік.

      Про це повідомили у прес-центрі "Укрзалізниці".

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      Досягнути цього залізничникам вдалося попри зменшення кількості вагонів, а завдяки зростанню рівня ефективності їх використання. Зокрема, мінімізації їх простою.

      Нам поки вдається щорічно збільшувати кількість перевезених пасажирів. Чимало поїздів після нічного рейсу ми залучали як денні, і навпаки. Ось лише на ці новорічно-різдвяні свята ми призначили біля 40 додаткових поїздів, що виконають понад 300 рейсів,
      – заявив керівник УЗ Євген Кравцов.

      За словами Кравцова, "Укрзалізниця" потребує державної підтримки для оновлення рухомого складу: "Через низькі тарифи та збитковість перевезень ми потребуємо коштів на придбання пасажирських вагонів з бюджету України".

      Кравцов
      Керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов

      Кравцов запевнив, що "Укрзалізниця" має амбітні плани щодо оновлення на 2019 рік.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав про те, що у 2018 році кількість пасажирів з України до країн Євросоюзу була більшою за кількість пасажирів до Російської Федерації. У цьому переконував заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан.

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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