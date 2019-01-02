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      Українці почали частіше їздити потягами до ЄС, а не до Росії

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      У 2018-му році українці частіше їздили до ЄС, аніж до Росії
      У 2018-му році українці частіше їздили до ЄС, аніж до Росії / krapka.club

      У 2018-му році кількість пасажирів з України до країн ЄС була більшою за кількість пасажирів до Російської Федерації.

      Про це заявив під час звіту Міністерства інфраструктури за 2018 рік в ефірі телеканалу "Прямий" заступник директора департаменту пасажирських перевезень "Укрзалізниці" Олександр Красноштан. ​

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      За словами державного службовця, 2018 рік став першим і знаменним роком, коли пасажиропотік до країн ЄС перевищив пасажиропотік до Російської Федерації.

      Ми бачимо, що люди, пасажири змінили вектор, змінили орієнтацію і подорожують тепер в напрямку Європейського Союзу. На сьогоднішній день ми створили фактично один із хабів у польському Перемишлі. І зараз ми працюємо над створенням хабу у сполученні "Україна-ЄС" в Мукачеві, куди заходить європейська колія. Я думаю, що до літа з Праги і з інших європейських столиць будуть курсувати поїзди до України. В Мукачеві буде зроблений хаб і буде відповідне пересадкове сполучення, 
      — зазначив Красноштан.

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      Представник "Укрзалізниці" також додав, що у 2018 році здійснено значний прорив у сполученні із Донеччиною. Так, минулого року почав курсувати потяг "Київ-Покровськ", і вдалося запустити маршрут "Львів-Бахмут". Також у плани "Укрзалізниці" на 2019 рік входить вдосконалення залізничного сполучення з Маріуполем. 

      Ті речі інфраструктурні, які зроблені зараз на ділянці "Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха", дозволять збільшити пропускну здатність, залучити нові локомотиви і забезпечити резерв для запровадження додаткового сполучення пасажирського без шкоди економіці і вантажного сполучення,– повідомив  Красноштан.

      Теги: Новини України Новини політики Укрзалізниця Євросоюз Транспорт Залізниця
      Джерело: 24 Канал
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