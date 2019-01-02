Украинцы начали чаще ездить поездами в ЕС, а не в Россию

В 2018-м году количество пассажиров из Украины в страны ЕС было больше количества пассажиров в Российскую Федерацию.

Об этом заявил во время отчета Министерства инфраструктуры за 2018 год в эфире телеканала "Прямой" заместитель директора департамента пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан. ​

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По словам государственного служащего, 2018 год стал первым и знаменательным годом, когда пассажиропоток в страны ЕС превысил пассажиропоток в Российскую Федерацию.

Мы видим, что люди, пассажиры изменили вектор, изменили ориентацию и путешествуют теперь в направлении Европейского союза. На сегодняшний день мы создали фактически один из хабов в польском Перемышле. И сейчас мы работаем над созданием хаба для сообщения "Украина-ЕС" в Мукачево, куда заходит европейская колея. Я думаю, что к лету из Праги и из других европейских столиц будут курсировать поезда в Украину. В Мукачево будет сделан хаб и будет соответствующее пересадочное сообщение,

— сказал Красноштан.

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Представитель "Укрзализныци" также добавил, что в 2018 году осуществлен значительный прорыв в сообщении с Донбасом. Так, в прошлом году начал курсировать поезд "Киев–Покровск", и удалось запустить маршрут "Львов–Бахмут". Также в планах "Укрзализныци" на 2019 год входит совершенствование железнодорожного сообщения с Мариуполем.

Те инфраструктурные вещи, которые сделаны сейчас на участке "Запорожье–Камыш-Заря–Волноваха", позволят увеличить пропускную способность, привлечь новые локомотивы и обеспечить резерв для введения дополнительного пассажирского сообщения, без ущерба экономике и грузовому сообщению, – сообщил Красноштан.