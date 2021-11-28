Вагоны с трупами, тела на мясокомбинате, – Стасюк о документальных свидетельствах Голодомора

Украинцам удалось найти большое количество фактов, которые свидетельствуют о том, что Голодомор 1932 – 33 годов – это был настоящий геноцид именно против нашего народа. В то же время Служба безопасности открыла ряд уголовных производств.

Об этом директор Музея Голодомора-геноцида Олеся Стасюк сообщила в интервью 24 каналу в рамках проекта "Голод и мор: память поколений". По ее словам, они помогали во время расследований.

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В 2009 году СБУ расследовала уголовное дело в отношении организаторов преступления Голодомора-геноцида, а в 2019 – 2020 годах – уголовное производство в отношении исполнителей. Следователи запрашивали материалы у Национального музея Голодомора-геноцида.

Во время этой работы мы нашли документы, которые ужасали даже исследователей темы. Например, как из Харькова вывезли два поезда с трупами и похоронили их в степях Казахстана. Это было сделано с намерением скрыть преступление, чтобы со временем невозможно было найти кости и избежать обнаружения массовых захоронений,

– отметила Олеся Стасюк.

Подтвердился и факт о том, что на мясокомбинат на Дарнице привезли вагон человеческих трупов. Коммунистический режим пытался это скрыть, и руководство комбината запугивали, заставляя молчать. Это еще раз подтверждает, что Голодомор-геноцид был организованным преступлением против украинцев.

Мы получили ужасные свидетельства о том, как детей выбрасывали на снег с колыбелей, когда в дом приходили "уполномоченные" коммунистическим режимом. А когда их спрашивали, что они будут есть – все же забрали! – то им отвечали: "Будете детей своих есть!",

– добавила директор Музея Голодомора-геноцида.

В Украине трижды создавали искусственный голод

Сайт 24 канала запустил проект " Голод и мор: память поколений ", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар

Олеся Стасюк рассказала, что коммунистический режим трижды уничтожал украинцев искусственным голодом.