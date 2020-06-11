То, что Святослав Вакарчук заявил о сложении мандата, никак не должно повлиять на рейтинги партии "Голос". Они будут зависеть только от проделанной работы фракции в парламенте.

В то же время Вакарчук исполнил свою миссию. Об этом в эфире 24 канала отметил политолог Николай Давыдюк, который также баллотировался на парламентских выборах от партии "Голос".

Важно Святослав Вакарчук сдает мандат народного депутата

Европейский опыт

По его словам, то, что сделал Святослав Вакарчук – это некое европейское лидерство.

"Вакарчук не привязывается к должностям, званиям или титулам. Он честно завел кампанию с молодыми, некоррумпированными людьми. Он это сделал и с чувством выполненного долга будет заниматься образовательной деятельностью, политической деятельностью вне парламента", – объяснил Давыдюк.

Для Украины – подчеркнул политолог – такая практика является довольно нетипичной, однако во многих европейских парламентах – это вполне нормально.

Что повлияет на рейтинги

Давыдюк убежден, что рейтинги будут зависеть от того, что будет происходить в парламенте: от лидера партии Киры Рудик, лидера фракции Сергей Рахманина, спикеров, от тех, кто работает в комитетах. По его мнению, именно это будет показывать результат.

"Не вижу большой проблемы, что надо переживать за рейтинг. Как говорил Вакарчук, цель – не рейтинг, цель – количество хороших дел, которые может сделать команда в парламенте", – подытожил Давыдюк.

Также политолог рассказал, что вместо Вакарчука в парламент следующая по списку от партии "Голос" должна зайти Алина Свидерская.

Смотрите видео: Вакарчук заявил, что сдает мандат народного депутата