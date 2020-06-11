Те, що Святослав Вакарчук заявив про складання мандату, ніяк не має вплинути на рейтинги партії "Голос". Вони залежатимуть тільки від виконаної роботи фракції в парламенті.

Натомість, Вакарчук виконаві свою місію. Про це в ефірі 24 каналу зазначив політолог Микола Давидюк, який також балотувався на парламентських виборах від партії "Голос".

Важливо Святослав Вакарчук складає мандат народного депутата

Єпропейський досвід

За його словами, те, що зробив Святослав Вакарчук – це таке собі європейське лідерство.

"Вакарчук не прив'язується до посад, звань чи титулів. Він чесно завів кампанію з молодими, некорумпованими людьми. Він це зробив і з почуттям виконаного обов'язку буде займатися освітньою діяльністю, політичною діяльністю поза парламентом", – пояснив Давидюк.

Для України – підкреслив політолог – така практика є досить нетиповою, однак в багатьох європейських парламентах – це цілком нормально.

Що вплине на рейтинги

Давидюк переконаний, що рейтинги будуть залежати від того, що відбуватиметься в парламенті: від лідера партії Кіри Рудик, лідера фракції Сергія Рахманіна, спікерів, від тих, хто працює в комітетах. На його думку, саме це показуватиме результат.

"Не бачу великої проблеми, що треба переживати за рейтинг. Як говорив Вакарчук, ціль – не рейтинг, ціль – кількість гарних справ, які може зробити команда в парламенті", – підсумував Давидюк.

Також політолог розповів, що замість Вакарчука до парламенту наступна за списоком від партії "Голос" має зайти Аліна Свідерська.

Дивіться відео: Вакарчук заявив, що складає мандат народного депутата