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      Вакарчук больше не глава "Голоса": кто теперь возглавляет политсилу

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      Святослав Вакарчук уступил место главы партии Кире Рудык. Между тем политик и музыкант остается лидером политсилы и обещает продолжать ее развитие.

      Соответствующее обращение Вакачук обнародовал на своей странице в фейсбук после партийного съезда.

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      Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером демонстрируем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей,
      – отметил он.

      Вакарчук называет Рудык, которая пришла на его место, лучшим управленцем из своей команды. По его мнению, она принесет в работу партии свою современность и неоценимый "опыт управления большими командами".

      Вакарчук больше не возглавляет "Голос": видеообращение

      Кто пришел на место Вакарчука?Кира Рудык, которая является первым заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".

      Работала тестировщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine.

      Рудык руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом в 500 человек.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Партия Голос Новости политики Новости Украины Святослав Вакарчук - новости Верховная Рада
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