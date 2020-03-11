Вакарчук больше не глава "Голоса": кто теперь возглавляет политсилу

Святослав Вакарчук уступил место главы партии Кире Рудык. Между тем политик и музыкант остается лидером политсилы и обещает продолжать ее развитие.

Соответствующее обращение Вакачук обнародовал на своей странице в фейсбук после партийного съезда.

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Сегодня мы стоим перед очень серьезным вызовом: власть под видом новых лиц на самом деле протягивает старые. Мы же своим примером демонстрируем обратное: мы приводим к лидерским позициям и в партии и парламенте новых профессиональных людей,

– отметил он.

Вакарчук называет Рудык, которая пришла на его место, лучшим управленцем из своей команды. По его мнению, она принесет в работу партии свою современность и неоценимый "опыт управления большими командами".

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Кто пришел на место Вакарчука?Кира Рудык, которая является первым заместителем главы комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. Она закончила Киево-Могилянскую академию по специальности "Информационные технологии".



Работала тестировщиком программного обеспечения с 2005 года в Software MacKiev, а с 2007 года – в TAIN Ukraine.



Рудык руководила киевским R&D-офисом, который занимается разработкой всего софта для Ring, со штатом в 500 человек.