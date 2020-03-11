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      Вакарчук більше не голова "Голосу": хто тепер очолює політсилу

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      Замість Вакарчука "Голос" очолила Кіра Рудик / фото пресслужба "Голосу"

      Святослав Вакарчук поступився місцем голови партії Кірі Рудик. Натомість політик та музикант залишається лідером політсили та обіцяє продовжувати її розбудову.

      Відповідне звернення Вакачук оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці після партійного з’їзду.

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      Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії і парламенті нових професійних людей,
      – зауважив він.

      Новина доповнюється...

      Вакарчук більше не очолює "Голос": відеозвернення

      Хто прийшов на місце Вакарчука?Кіра Рудик, яка є першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".
      Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.
      Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом у 500 осіб.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Святослав Вакарчук - новини Верховна Рада Партія Голос
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