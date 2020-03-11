Вакарчук більше не голова "Голосу": хто тепер очолює політсилу
Святослав Вакарчук поступився місцем голови партії Кірі Рудик. Натомість політик та музикант залишається лідером політсили та обіцяє продовжувати її розбудову.
Відповідне звернення Вакачук оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці після партійного з’їзду.
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Сьогодні ми стоїмо перед дуже серйозним викликом: влада під виглядом нових облич насправді протягує старі. Ми ж своїм прикладом демонструємо протилежне: ми приводимо до лідерських позицій і в партії і парламенті нових професійних людей,
– зауважив він.
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Вакарчук більше не очолює "Голос": відеозвернення
Хто прийшов на місце Вакарчука?Кіра Рудик, яка є першим заступником голови комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації. Вона закінчила Києво-Могилянську академію за спеціальністю "Інформаційні технології".
Працювала тестувальницею програмного забезпечення з 2005 року в Software MacKiev, а з 2007 року – в TAIN Ukraine.
Рудик керувала київським R&D-офісом, який займається розробкою усього софту для Ring, зі штатом у 500 осіб.