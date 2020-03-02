Нічого критичного, – у "Голосі" пояснили, чому їхній рейтинг різко падає

У "Голосі" вважають, що їхній рейтинг падає, адже вони насамперед є в парламенті, який серйозно втрачає довіру серед українців. Адже обіцяний турборежим не приніс прориву, а лише зменшення якості роботи.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив депутат від партії Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин. Він сказав: "Пропорційно фактично всі політичні партії втрачають рейтинг".

До слова: "Голос" втрачає рейтинги – що будуть робити у партії

"В принципі я не бачу нічого критичного в падінні рейтингу. Хоча переважна більшість соціологічних опитувань дає "Голосу" в межах 3%, що далеко від статистичної похибки", – пояснив депутат.

Потрібно агресивніше комунікувати з виборцями, називати відповідальних – як з попередньої влади, так і тих, хто не дає рухатися Україні вперед зараз,

– зазначив Юрчишин.

Також вважає, що "рейтинги – це річ плинна", адже, до прикладу, успіху у "Слуги народу" до перемоги Зеленського фактично не було. Зараз це партія, яка має більшість.

"Тому опиратися треба на довгострокові плани, а вони в нас є", – додав нардеп.

Які змінились рейтинги політичних партій

З 13 до 17 лютого Центр Разумкова провів соціологічне опитування серед українців та з'ясував, що якби незабаром були парламентські вибори, то були б такі результати:

"Слуга народу" – 36%;

"Опозиційна платформа – За життя" – 15%;

"Європейська солідарність" – 13%;

ВО "Батьківщина" – 10%;

"Сила і честь" – 5%;

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 3,5%;

"Голос" – 3,2%.

Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином: