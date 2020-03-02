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      Нічого критичного, – у "Голосі" пояснили, чому їхній рейтинг різко падає

      - Читать новость на русском
      Чому рейтинг "Голосу" падає? / kurs.if.ua

      У "Голосі" вважають, що їхній рейтинг падає, адже вони насамперед є в парламенті, який серйозно втрачає довіру серед українців. Адже обіцяний турборежим не приніс прориву, а лише зменшення якості роботи.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу озвучив депутат від партії Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин. Він сказав: "Пропорційно фактично всі політичні партії втрачають рейтинг".

      До слова: "Голос" втрачає рейтинги – що будуть робити у партії

      "В принципі я не бачу нічого критичного в падінні рейтингу. Хоча переважна більшість соціологічних опитувань дає "Голосу" в межах 3%, що далеко від статистичної похибки", – пояснив депутат.

      Потрібно агресивніше комунікувати з виборцями, називати відповідальних – як з попередньої влади, так і тих, хто не дає рухатися Україні вперед зараз,
      – зазначив Юрчишин.

      Також вважає, що "рейтинги – це річ плинна", адже, до прикладу, успіху у "Слуги народу" до перемоги Зеленського фактично не було. Зараз це партія, яка має більшість.

      "Тому опиратися треба на довгострокові плани, а вони в нас є", – додав нардеп.

      Які змінились рейтинги політичних партій

      З 13 до 17 лютого Центр Разумкова провів соціологічне опитування серед українців та з'ясував, що якби незабаром були парламентські вибори, то були б такі результати: 

      • "Слуга народу" – 36%;
      • "Опозиційна платформа – За життя" – 15%;
      • "Європейська солідарність" – 13%;
      • ВО "Батьківщина" – 10%;
      • "Сила і честь" – 5%;
      • "Радикальна партія Олега Ляшка" – 3,5%;
      • "Голос" – 3,2%.

      Дивіться повне інтерв'ю з Ярославом Юрчишином:

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Верховна Рада Партія Голос Ярослав Юрчишин Святослав Вакарчук - новини
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