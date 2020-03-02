Ничего критического, – в "Голосе" объяснили, почему их рейтинг резко падает
В "Голосе" считают, что их рейтинг падает, ведь они прежде всего в парламенте, который серьезно теряет доверие среди украинцев. Ведь обещанный турборежим не принес прорыв, а лишь уменьшение качества работы.
Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил депутат от партии Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин. Он сказал: "Пропорционально фактически все политические партии теряют рейтинг".
К слову: "Голос" теряет рейтинги – что будут делать в партии
"В принципе я не вижу ничего критичного в падении рейтинга. Хотя подавляющее большинство социологических опросов дает "Голосe" в пределах 3%, что далеко от статистической погрешности", – пояснил депутат.
Нужно агрессивнее коммуницировать с избирателями, называть ответственных – как из предыдущей власти, так и тех, кто не дает двигаться Украине вперед сейчас,
– отметил Юрчишин.
Также считает, что "рейтинги – это вещь текучая", ведь, к примеру, успеха у "Слуги народа" к победе Зеленского фактически не было. Сейчас это партия, которая имеет большинство.
"Поэтому опираться надо на долгосрочные планы, а они у нас есть", – добавил нардеп.
Изменившиеся рейтинги политических партий
С 13 по 17 февраля Центр Разумкова провел социологический опрос среди украинцев и выяснил, что если бы вскоре были парламентские выборы, то были бы такие результаты:
- "Слуга народа" – 36%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь – 15%;
- "Европейская солидарность" – 13%;
- ВО "Батькивщина" – 10%;
- "Сила и честь" – 5%;
- "Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,5%;
- "Голос" – 3,2%.
Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным: