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      Ничего критического, – в "Голосе" объяснили, почему их рейтинг резко падает

      - Читати новину українською

      В "Голосе" считают, что их рейтинг падает, ведь они прежде всего в парламенте, который серьезно теряет доверие среди украинцев. Ведь обещанный турборежим не принес прорыв, а лишь уменьшение качества работы.

      Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил депутат от партии Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин. Он сказал: "Пропорционально фактически все политические партии теряют рейтинг".

      К слову: "Голос" теряет рейтинги – что будут делать в партии

      "В принципе я не вижу ничего критичного в падении рейтинга. Хотя подавляющее большинство социологических опросов дает "Голосe" в пределах 3%, что далеко от статистической погрешности", – пояснил депутат.

      Нужно агрессивнее коммуницировать с избирателями, называть ответственных – как из предыдущей власти, так и тех, кто не дает двигаться Украине вперед сейчас,
      – отметил Юрчишин.

      Также считает, что "рейтинги – это вещь текучая", ведь, к примеру, успеха у "Слуги народа" к победе Зеленского фактически не было. Сейчас это партия, которая имеет большинство.

      "Поэтому опираться надо на долгосрочные планы, а они у нас есть", – добавил нардеп.

      Изменившиеся рейтинги политических партий

      С 13 по 17 февраля Центр Разумкова провел социологический опрос среди украинцев и выяснил, что если бы вскоре были парламентские выборы, то были бы такие результаты:

      • "Слуга народа" – 36%;
      • "Оппозиционная платформа – За жизнь – 15%;
      • "Европейская солидарность" – 13%;
      • ВО "Батькивщина" – 10%;
      • "Сила и честь" – 5%;
      • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,5%;
      • "Голос" – 3,2%.

      Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Партия Голос Ярослав Юрчишин Святослав Вакарчук - новости
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