Ничего критического, – в "Голосе" объяснили, почему их рейтинг резко падает

В "Голосе" считают, что их рейтинг падает, ведь они прежде всего в парламенте, который серьезно теряет доверие среди украинцев. Ведь обещанный турборежим не принес прорыв, а лишь уменьшение качества работы.

Такое мнение в интервью 24 каналу озвучил депутат от партии Святослава Вакарчука Ярослав Юрчишин. Он сказал: "Пропорционально фактически все политические партии теряют рейтинг".

К слову: "Голос" теряет рейтинги – что будут делать в партии

"В принципе я не вижу ничего критичного в падении рейтинга. Хотя подавляющее большинство социологических опросов дает "Голосe" в пределах 3%, что далеко от статистической погрешности", – пояснил депутат.

Нужно агрессивнее коммуницировать с избирателями, называть ответственных – как из предыдущей власти, так и тех, кто не дает двигаться Украине вперед сейчас,

– отметил Юрчишин.

Также считает, что "рейтинги – это вещь текучая", ведь, к примеру, успеха у "Слуги народа" к победе Зеленского фактически не было. Сейчас это партия, которая имеет большинство.

"Поэтому опираться надо на долгосрочные планы, а они у нас есть", – добавил нардеп.

Изменившиеся рейтинги политических партий

С 13 по 17 февраля Центр Разумкова провел социологический опрос среди украинцев и выяснил, что если бы вскоре были парламентские выборы, то были бы такие результаты:

"Слуга народа" – 36%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь – 15%;

"Европейская солидарность" – 13%;

ВО "Батькивщина" – 10%;

"Сила и честь" – 5%;

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 3,5%;

"Голос" – 3,2%.

Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным: