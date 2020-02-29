О скандалах с участием "Голоса" и деоккупации Донбасса: откровенное интервью с Юрчишиным

Почему "Голос" не поддерживает законопроекты, которые упоминал в предвыборной программе, какие ошибки уже успела совершить партия и что предусматривает план "холодной деоккупации" Донбасса – в программе "Перекрестный допрос" рассказал народный депутат Ярослав Юрчишин.

О рейтингах "Голоса"

Как уничтожить рейтинг партии за полгода?

Первое – это быть в парламенте, который теряет рейтинг просто семимильными шагами. Пропорционально фактически все политические партии теряют рейтинг. И это ожидаемо, так как обещанный турборежим не принес прорыва, а принес уменьшение качества работы.

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Когда в парламенте ты пытаешься занять конструктивную позицию, а в ситуации, когда у общества есть запрос на ответственность и "кровь", она не срабатывает. Поэтому в принципе я не вижу ничего критичного в падении рейтинга. Хотя подавляющее большинство социологических опросов дает "Голосу" в пределах 3%, что далеко от статистической погрешности.

Но нужно более агрессивно коммуницировать с избирателями, называть ответственных – как с предыдущей власти, так и тех, кто не дает двигаться Украине вперед сейчас.

Социологические службы дали вам рейтинг в пределах 3%? Ведь исследования Центра Разумкова и Киевского международного института социологии показывают, что ваш рейтинг колеблется в пределах 1%.

К слову, КМИС давал нам перед выборами 4,2%, гарантируя непрохождение в парламент. "Рейтинг" показал, что если в январе у нас было 3,2%, то сейчас 3,7%. То есть рост, могу ошибаться в абсолютных цифрах, но в пределах месяца на 0,5%.



Интервью с депутатом "Голоса" Ярославом Юрчишиным

Опять же, рейтинги – это вещь текучая. Рейтинга "Слуги народа" до победы Зеленского фактически не было. Сейчас это партия, которая имеет большинство. Поэтому опираться надо на долгосрочные планы, они у нас есть.

О протестных голосованиях в Раде

Я предполагаю, что причин для падения рейтинга две. Первая – то, что вы в парламенте постоянно голосуете против законопроектов, которые сами выдвигали как свои предвыборные инициативы. Второе – то, что нардепы и лидер партии постоянно дают поводы желтой прессе для сплетен и скандалов.

Почему вы не голосуете за то, что обещали своим избирателям? Например, наиболее показательна история с законопроектом о рынке земли. Вы проголосовали против, хотя это было ваше предвыборное обещание.

Справка. Законопроект о введении рынка земли №2178-10 депутаты поддержали в первом чтении еще в ноябре. Впоследствии народные избранники подали более 4 тысяч поправок к документу.

Спасибо за вопрос. Мы не голосуем за названия законопроектов. Если под "соусом" рынка земли предлагается концентрация в 200 тысяч гектаров, что просто переводит рынок земли в собственность монополистов, мы за это голосовать не будем. Мы добились до второго чтения уменьшения концентрации. Сейчас дискуссия продолжается – или 10 тысяч, или даже меньше.

Мы также добились, чтобы при любых условиях иностранцы не имели возможности покупать сельскохозяйственную землю в 50 километрах от границы. Даже если вдруг когда-то откроем рынок для иностранцев. Это в правках комитета. Комитет постоянно подчеркивает, что на этом настаивал "Голос".

Третье – создание специального фонда, который бы удешевил кредиты для малого и среднего украинского фермерства. К сожалению, до сих пор не удалось достичь, чтобы на первом этапе, первые пять лет, приоритет имели ФЛП-украинцы. Которые доказали, что они работают на земле. Но работа в этом направлении ведется.

Какие ключевые правки внесли в законопроект о рынке земли?

Право покупать землю будут иметь украинские граждане и юридические лица, основанные только гражданами Украины. Иностранные граждане имеют право покупать землю только после проведения референдума по соответствующему вопросу. Ограничение концентрации земли в одних руках – на уровне 10 тысяч гектаров. В предыдущей версии законопроекта этот показатель составлял 200 тысяч гектаров.



Банки также могут владеть землей. Но только той, которую фермеры внесли в качестве залога за кредит. Покупать землю можно будет только в безналичной форме и покупатель должен иметь документы, подтверждающие происхождение средств. Стоимость земли до 2030 года должна быть не ниже ее нормативно-денежной оценки.

Мы не голосовали за псевдозакон об импичменте. Есть такая шутка, что украинцы могут привести к импичменту президента США, но не Президента Украины. Мы не голосовали за псевдонеприкосновенность, которая на самом деле зацементировала неприкосновенность. Правками, кстати, "Оппозиционный платформы – За жизнь". Странным образом впервые за всю историю эта партия проголосовала за снятие неприкосновенности и сразу обратилась в КСУ, чтобы отменить этот закон.

Мы не пришли голосовать за название, мы пришли голосовать за суть. Возможно, популистски это сложно, объяснять это сложно. Но достигать результата – это то, что мы обещали нашим избирателям.

Во втором чтении вы будете голосовать за рынок земли?

Если удастся отстоять все наши позиции, очень вероятно. Хотя существует еще один момент – заблокированная судебная реформа Зеленского. То есть у нас до сих пор есть суды, которые должны решать, а кто же в конечном варианте является собственником земли. Вы знаете, какие у нас дыры с Геокадастром, когда на один участок трое или больше владельцев. И вот кто будет спорить, кто будет гарантировать, что этот закон будет решать, для нас это большой вопрос.

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Потому что в действительности мы видим тотальную несостоятельность воплощать те положительные изменения, которые в принципе предлагаются командой Зеленского. Поэтому много факторов, но пока ко второму чтению благодаря работе "Голоса" мы имеем более сбалансированный закон, чем был на первом.

Какую правку еще должны принять, чтобы вы проголосовали за него во втором чтении?

Должны в целом принять сбалансированный закон. Потому что сейчас ситуация идет по каждой правке отдельно. Выпадение хотя бы одной из них может нарушить систему. Например, оставить концентрацию – и любая помощь малому фермеру будет нерезонна. Ибо гораздо легче продавать тем, кто может концентрировать 200 тысяч.

Правительство подало закон о специальном фонде, который бы удешевил кредиты для малого и среднего бизнеса. Не заработает этот фонд в нужном времени – соответственно, этот закон развалится. Поэтому очень много нюансов. Но пока, несмотря на весь спам от людей, которые владеют огромными ресурсами (имею в виду ОПЗЖ), работа в направлении закона о земле идет в хорошем русле.

А когда дойдет до голосования рынка земли?

Очень трудно сказать. Если считать по рассмотрению 50 поправок в час, то должны были бы выйти на начало мая. Но сейчас ОПЗЖ начинает системно не ставить в подтверждение свои правки: где-то 80, где-то 30. За прошлую пленарную неделю мы прошли 1300 правок. Если такими темпами, то в пределах марта этот закон должен быть принят.

Но вы понимаете, что из-за вас могло вообще сорваться принятие законопроекта о рынке земли? Во фракции Зеленского не хватало голосов, голосование было на грани срыва. Вы фактически пошли против своих обещаний о введении рынка земли. Можно было поддержать в первом чтении и вносить правки в другом.

Как показывает практика – нет. Потому что ко второму чтению законы в основном только ухудшаются. Банальный пример – "правки Лозового". Ко второму чтению отменили только их часть. Вместо того, чтобы отменить все. Поэтому мы научены горьким опытом с людьми, которые не придерживаются обещаний.

Что такое "правки Лозового"?

Это правки к изменениям в Уголовно-процессуальный кодекс Украины. Согласно изменениям, следователь или прокурор обязаны обратиться с ходатайством к следственному судье для проведения экспертизы, в том числе по установлению причин смерти. Ранее экспертизу проводили по решению следователя. Так, срок досудебного расследования с момента внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении составляет два месяца – в уголовном производстве по уголовному проступку, три месяца – в производстве по преступлению небольшой или средней тяжести и шесть месяцев – по тяжкому или особо тяжкому преступлению. Изменения вступили в силу 15 марта 2018 года.



Уже в сентябре 2019 года Верховная Рада в первом чтении поддержала отмену "поправок Лозового".

Потому что нам как обществу было обещано, что рынок земли будет подан в интересах малого и среднего бизнеса. Об этом говорил президент. В то же время мы не готовы голосовать за рынок для монополистов. Олигархи в Украине и так имеют достаточно чем наживаться, чтобы еще наживаться легальным псевдорынком земли.

Вы защищаете интересы малого и среднего бизнеса?

Пытаемся.

Тогда почему ваших депутатов, представителей вашей политической силы не видно на акциях протеста малого и среднего бизнеса, которые выступают против законопроекта №1210?

Справка. В Раде уже проголосовали за законопроекты №1210 и №1209-1. Они вносят ряд изменений в систему налогообложения. Если президент Украины подпишет закон, то он вступит в действие. Однако главные решения еще должны принять до 1 июля 2020 года. Таким образом полноценно налоговая реформа заработает в 2021. Какие изменения приняли уже, а какие только обсуждают, читайте в материале.

Это опять не соответствует действительности. Наш депутат Галина Васильченко подала поправки о повышении предельных границ для I, II, III категории ФЛП. И, несмотря на решение большинства и комитета, это было принято. И Галина Васильченко, и Наталья Пипа, и Роман Лозинский были на акциях предпринимателей. Это все зафиксировано, есть в интернете. Поэтому это не соответствует действительности, мы действительно поддерживаем всеми силами ФЛП, малый и средний бизнес.



Сколько налогов будут платить ФЛП в 2020 году / Инфографика 24 канала

Накануне у Офиса Президента была большая акция протеста ФЛП.

Там были наши представители.

Они были незаметными, никто их там не видел.

Извините, мы не бросаемся на камеры. Мы выступали и это четко зафиксировано.

Вы не голосовали за снятие депутатской неприкосновенности, за сокращение численности депутатов в Верховной Раде. Люди воспринимают это как то, что вы не хотите разрушать старую систему. "Слуги" прогрессивные, они делают давно то, что люди хотели, а вы выглядите консерваторами.

На самом деле, "цыплят по осени считают". "Слуги" сымитировали отмену депутатской неприкосновенности. Есть 88-я правка господина Мамки. Если ее читать так, как она написана – гарантирую, что депутата нельзя привлечь к ответственности в течение осуществления им депутатских полномочий.

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На самом деле там якобы должно было быть обеспечение права депутата свободно высказываться в течение всего срока. Это зависит от того, как это будет трактовать суд. А это будет трактовать суд на подачу очень дорогих адвокатов. Мы часто видим случаи, когда суд принимает сторону сильнейшего. В этом случае нардепы точно сильнее, чем интересы граждан Украины.

По сокращению народных депутатов до 300. Хорошая идея, только одна проблема – почему этими же поправками убирается из Конституции гарантия свободных, всеобщих, тайных выборов. Государство уже не будет гарантировать именно такую ​​избирательную систему.

И на это, кстати, обращает внимание Конституционный суд, ведь он дал заключение, что сокращение депутатов – это полностью полномочия Верховной Рады. Однако так, как оформлены сами изменения, они несут огромные риски.

Что известно об уменьшении количества депутатов?

29 августа Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, в котором содержались две главные идеи: уменьшить количество народных депутатов до 300 и закрепить пропорциональную избирательную систему в Украине.



Верховная Рада IX созыва 3 сентября документ поддержала 258 голосами и отправила его, согласно установленной процедуре, на рассмотрение Конституционного суда.



Интересно, что идею Зеленского сократить количество народных депутатов с 450 до 300 поддержали 92% украинцев.

Сейчас согласно этим изменениям в Конституцию срок действия Верховной Рады заканчивается с началом выборов, а в 91 статье Конституции, которая не меняется, срок действия заканчивается с принятием присяги следующего состава парламента. Это может создать безвластие. Особенно в условиях страны, ведущей войну, не может быть таких несоответствий в Конституции.

Мы обращались к коллегам, к представителям большинства. Говорили: "Давайте исправим эти ошибки, чтобы комар носа не подточил, потому что нельзя в Конституции делать противоречивые нормы, ведь на этом точно кто-то сыграет". В стране, которая сейчас противостоит внешней агрессии, мы понимаем, насколько влиятельные третьи силы. Это, к примеру, недавно показала ситуация в Новых Санжарах – как легко посеять панику и заблокировать фактически деятельность Верховной Рады. Закон – это та вещь, которая должна иметь супергарантию качества.

Но с тем, что количество депутатов нужно сокращать, вы согласны?

В полной мере. Я согласен с тем, что есть такой запрос общества и его можно удовлетворить. И экономически это никакого влияния не окажет.

То есть, мы не сэкономим на зарплатах?

На зарплатах – не критично. На обслуживании тоже, ведь весь аппарат Верховной Рады придется оставлять. Именно поэтому это просто желание общества. Если идти дальше, то общество вообще считает: "зачем нам те народные депутаты, они разве что кровь из общества пьют".



Народный депутат Ярослав Юрчишин

Однако было обещание, которое нужно выполнять. Ответственность политиков должна быть. Однако делать это нужно качественно, а не как попало, чтобы оно дальше не работало. Если мы имеем такие противоречия в Конституции, это будет очень легко обжаловать.

То есть сознательно или бессознательно в Конституции делаются ошибки, чтобы потом их можно было обжаловать. Это точно специально, ведь депутат Мамка с ОПЗЖ вносил правку конкретно для того, чтобы неприкосновенность не заработала. И таких случаев множество.

Мы останавливали рассмотрение закона о регламенте, где противоречия не в разных статьях, а в одной. К примеру, написано, что нельзя подавать идентичные правки. Соответственно, после этого должно было быть объяснение, как мы этому противостоим. Однако дальше говорится о том, что если все-таки идентичные правки представлены – то комитет их объединяет. Так нельзя ли объединяет? Это противоречие.

Для общества это ничего не значит, но для законодателя – огромные проблемы. Аппарат получает возможность фактически блокировать любые правки. А кто будет определять, какие идентичные, а какие нет? Комитет имеет возможность объединить любые правки. Однако депутат может обжаловать и те, и другие действия, потому что они противоречат.

Итак, вы поддерживаете много инициатив, которые называете правильными. И рынок земли, и сокращение количества народных депутатов. В результате, либо не подаете свои законопроекты, либо не голосуете за законопроекты, которые подает президентская фракция. Так же с деолигархизацией. Это было одно из основных ваших лозунгов в предвыборный период. Однако законопроект о деолигархизации вы не подали еще.

Во-первых, изменения в Конституцию, если мы говорим о 300 депутатах, может подавать или президент, или 150 депутатов. Соответственно в этом случае в "Голоса" пока нет возможности обеспечить 150 депутатов. На следующих выборах, надеемся, она появится. Во-вторых, не совсем правильно говорить, что мы не подаем свое видение. Мы подавали свое видение реформы ГБР, альтернативный законопроект. Также отмену неприкосновенности и правки к рынку земли.



Как украинские партии выполняют свои обещания / Инфографика 24 канала

Что касается деолигархизации. На самом деле она состоит из разных сфер, ведь надо ограничить влияние олигархов на медиа, возможность монополизировать сферы. Для этого процесса огромной помощью является создание лиги антитраста – общественных экспертов, которые активно работают в этой сфере. Также важно осуществлять подотчетность, действенность антикоррупционных инициатив, ведь легкий путь олигархов влиять на политику – коррумпировать, собственно, политиков.

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В сфере изменения антикоррупционного законодательства судебной системы мы работаем достаточно активно. В сфере медиа и антитраста сейчас предложения еще готовятся. Многие монополии можно разбить на уровни регулирования Кабинета министров, но, к сожалению, он этим не занимается. Это более сложная тема и я вполне воспринимаю критику, что сейчас не видно достижений "Голоса" в этом направлении. Однако, извините, но Верховная Рада работает еще даже не год.

Не потому ли это, что лидер вашей политической силы часто появлялся во время и после выборов на телеканалах олигарха Пинчука и часто посещает мероприятия, которые он организует?

А еще на телеканалах олигарха Коломойского – "1+1". Также олигарха Фирташа – "Интер". Однако там реже, потому что почти не приглашают. Еще, например, Рината Ахметова. Недавно был в "Свободе слова". К сожалению, ведущие каналы в собственности олигархов. Мы для себя политически решили не ходить на каналы империи Медведчука, ведь это, по нашему мнению, пророссийские каналы. Однако не ходить на каналы других финансово-промышленных групп и олигархов – у нас такой роскоши нет.



Кому принадлежат украинские телеканалы / Инфографика 24 канала

Многие говорят, что позиции рейтинга "Голоса" пошатнулись, ведь мы не наладили коммуникации с избирателями. Те больше всего берут информацию с телевидения, поэтому я безумно благодарен 24 каналу, что здесь нет никаких ограничений и постоянно приглашают. Однако ведущие кнопки пока олигархические, других вариантов нет. На самом деле, какой-то чрезвычайной связи я, по крайней мере, не замечал.

Подытожим тему о ваших протестных голосованиях в парламенте. Я посмотрела статистику голосований "Голоса" за весь прошлый год – ваша фракция чаще всего из всех воздерживается от голосований или голосует против. Со стороны это выглядит так, будто вы просто не хотите брать на себя ответственность.

При этом, по данным Vox Ukraine, которые анализируют голосования за реформаторские инициативы, мы голосуем со 100% за 70% реформаторских инициатив. Поэтому голосовать против или воздерживаться от плохих или недоработанных законов это скорее позитив. Мы на 70% поддерживаем реформаторские инициативы. Преимущественно, это реформаторские инициативы власти. Для нас нет разницы, кто ее подает, если инициативы правильные.

Не показатель – негативное голосование, показатель того, достигаем ли мы реформаторских результатов совместно, потому что здесь нужны голоса большинства, ну и удается ли нам их имплементировать, то есть воплощать в жизнь. С воплощением – еще большая проблема, и поэтому мы так часто и активно включаемся в работу временно следственных комиссий или создания временных специальных комиссий.

О скандалах с участием лидера партии

Теперь о другом киллере рейтинга "Голоса" – скандалы. Выступление Святослава Вакарчука в Минске – он так и остался музыкантом, и не стал политиком?

Он стал политиком, был избран и он сейчас является лидером парламентской фракции, одной из немногих. О том, что он будет совмещать свою творческую деятельность, а это разрешено законом, он объявлял и на этапе выборов, и после выборов. Опять же, быть искренним, это пока не ценится.

Но быть политиком – это значит понимать, что выступать в Минске, в сателлита Кремля, это недопустимо, возможно, для лидера прогрессивной фракции.

Я думаю, что выводы из этой ситуации сделаны. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Мы – молодая политическая сила, у нас будет очень много ошибок.

То есть, вы признаете, что это была ошибка?

По моему мнению, ошибкой было не объяснить перед самой поездкой. Потому что на самом деле, если спросить людей, хотели ли бы они, чтобы Святослав Вакарчук оставил свою творческую деятельность – нет, не хотели бы.

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Но если бы их спросили, хотели ли бы они видеть, как Святослав Вакарчук поет в Минске, они бы сказали: наверное, нет.

Вы удивитесь. На самом деле, если бы социологический опрос провели, я убежден, что подавляющее большинство людей сказало, что им на это все равно.

А если бы их спросили, что он будет петь для компании, руководитель которой намерен баллотироваться в государственную думу России?

Вот здесь, скорее всего, ответ был бы отрицательным. Но на самом деле то, что человек, который делает первые шаги как лидер крупной фракции, имея определенный негативный опыт участия в парламенте, который является осмысленный, это нормально. Я думаю, что мы, сделав правильные выводы, просто будем дальше качественнее коммуницировать. В том числе и о творческой деятельности Святослава.

Лидер вашей политической силы отказался отвечать на вопрос, сколько он, находясь в статусе народного депутата, просто в выходной день заработал на этом корпоративе в Минске. Вы как человек, который раньше профессионально работал общественным активистом-антикоррупционером, поддерживаете такое его поведение по сокрытию своих доходов?

Я думаю, что все состояния будут показаны в годовой декларации. Это как обязывает закон. Все, даже предыдущие его заработки, которые были осуществлены ранее преимущественно за заграничные концерты, были задекларированы. Потому что как раз пришла большая оплата и все налоги в этом направлении оплачены.



Святослав Вакарчук в Верховной Раде

Что касается ответа, и я, к сожалению, его не слышал. И его корректнее ставить Святославу. Но я убежден, что Святослав не будет нарушать законодательство, в частности, антикоррупционное. И все, что было заработано и, соответственно, выплачено, будет показано.

Так отвечали и сотни ваших предшественников-политиков, которых вы разоблачали, когда были антикоррупционным активистом. Они также отправляли к декларациям электронным и советовали журналистам искать там ответы. Почему бы сейчас просто не сказать, сколько денег получил лидер вашей политической силы? Потому что когда журналисты его спросили, он прямо отказался отвечать, очень возмутившись таким вопросом.

Я опять же подчеркиваю, я не знаю, сколько Святослав получил денег. Я даже не знаю, была ли оплата осуществлена ​​сейчас или раньше, когда заключался контракт. В этом случае корректнее ставить вопрос тому, кто может ответить. Я ответить не могу.

Считаете ли вы ошибкой другую историю, когда Вакарчук отдыхал в Таиланде, когда в Иране упал украинский "Боинг"? Он не прервал отпуск, не вернулся в Украину, хотя он является членом комитета, который должен заниматься такими вопросами.

Не считаю по двум причинам. Первая – это был официальный отпуск, законный, на который имеет право любой. Вторая – он не является президентом, который на самом деле отвечает за эту сферу. Третья – если бы комитет созвали, я убежден, Святослав бы прервал отпуск.

Он мог проявить такую ​​инициативу и созывать.

Наши депутаты обращались к руководству комитета. Не Святослав – Соломия Бобровская, которая тоже является членом этого комитета. Не только она, еще несколько депутатов обращались к руководству этого комитета. Оно проигнорировало такую ​​просьбу. Поэтому в этом случае говорить, что он не вернулся на комитет, некорректно. Если бы был комитет, я убежден, что Святослав бы вернулся.

В то же время что-то сделать удивительного в этот момент народный депутат Святослав Вакарчук, как и большинство народных депутатов, просто не имел возможности. Приезжать, разрывать никакой необходимости не было. Я понимаю, что для общества можно очень легко совместить отдых президента в Омане, даже неизвестно, отдых, или какой-то визит, и отдых в это же время Вакарчука в Таиланде. Но президент имеет полномочия контроля национальной безопасности, внешней политики. И то, и другое было фактически нарушено сбитием украинского самолета.

Просто в момент катастрофы страна осталась без власти. Вся власть – в отпуске и на пляже.

Мы не являемся властью. Мы являемся частью оппозиции, стараемся быть конструктивной. Но как показывают наши рейтинги, это не очень ценится. Пытались ли мы делать какие-то шаги для того, чтобы власть реагировала? Были и запросы в СНБО, были попытки с коллегами по большинству говорить. Возможно, есть смысл собрать внеочередную сессию. Но вы совершенно правы. Официальная власть, которая имеет полномочия, полностью игнорировала эти процедуры.

Что известно об авиакатастрофе МАУ в Иране?

Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился вскоре после вылета из аэропорта в Тегеране. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них – 11 украинцев: весь экипаж и два пассажира. Никто из них не выжил.



Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет ракетами 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани извинился перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.



Утром 19 января тела погибших украинцев вернули на родину. Церемония прощания с ними прошла в аэропорту "Борисполь". 20 января погибших похоронили в их родных городах.

Вы снова переводите ответственность на всех, кроме вас.

Мы, что могли, то делали. К сожалению, нас общество не наделило такими полномочиями, чтобы мы могли решать эти проблемы напрямую. Поэтому нам нужно находить поддержку.

Потому что надо было выдвигаться в президенты. Вы не дали ему шанс, обществу.

Простите, мне никто не предлагал. По поводу того, почему не выдвигался Святослав. Мы сейчас с вами являемся свидетелями, как неподготовленная команда постоянно проигрывает на международной арене.

У вас очень подготовленная команда. И что?

К сожалению, не смогли объяснить обществу, насколько мы подготовлены это делать. Вот видите, что сейчас стараемся занимать конструктивную позицию, но очень часто критикуют, что не голосуем за популистские законы, поэтому падает поддержка. Видно, для того, чтобы общество начало ценить конструктивную позицию, эта позиция должна быть, скажем так – с зубами. Могли бы мы что-то сделать более эффективно в ситуации с падением самолета? К сожалению, в чрезвычайных ситуациях большее влияние имеют те, кто имеет прямое влияние на осуществление властных полномочий.

Возвращаясь в Таиланд, где отдыхал сам Ярослав Юрчишин?

У меня, к сожалению, в этом периоде не было возможности отдохнуть. Поэтому рождественские каникулы провел с семьей. Но не скрою, иногда ездим в Европу. Преимущественно на собственной машине, у меня жена – водитель, поэтому на нее падает основной удар.

Это профессия или призвание?

Нет, это призвание скорее. То есть какая-то отдушина для себя. Потому что, как мать троих детей, управлять процессом – это очень классно.



Ярослав Юрчишин с женой и детьми

Ваша поездка в Давос по приглашению Пинчука – это был отдых или работа?

Это была официальная командировка Верховной Рады. Собственно, оплачена была третьей стороной – это позволяет антикоррупционное законодательство.

Справка. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламент официально не отправлял народных депутатов в Швейцарию. Поэтому их поездки не будут оплачиваться из государственного бюджета.

А какой третьей стороной оплатили вашу поездку в швейцарский Давос?

Фонд Виктора Пинчука. Я, собственно, сейчас пытаюсь объяснить.

И до сих пор нет закона о деолигархизации – одного из ключевых ваших обещаний на выборах.

Если вы связываете эти вещи, то, как я и сказал, мы работаем, чтобы пакет с деолигархизации появился. Стоило ли ехать? Я думаю, что не стоило ехать. Я поехал, потому что в самом приглашении, кроме фонда Виктора Пинчука, был назван еще ряд организаций, которые постоянно проводят мероприятия в Давосе. Это, в частности, и частный американский фонд, который занимается Украинским домом в Давосе. Среди партнеров были названы и "Киевстар", и многие другие структуры, в частности фонд "Возрождение". То есть и Сорос к этому руку приложил. Но когда выяснили, кто именно проводил, то оплату за поездку народных депутатов проводил фонд Пинчука.

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Ты должен был это знать, это происходит каждый год с депутатами всех созывов.

Я честно посмотрел на приглашение и меня, скажем, подкосил этот иконостас организаторов. Но буду более внимательным к этой ситуации. Конечно, это все будет продекларировано. Эта поездка не превышала предела допустимого существенного изменения в декларацию.

Сколько фонд Пинчука потратил на вашу поездку и ваших коллег в Давос, вы узнавали?

Сколько на моих коллег я не узнавал. Поездка одного депутата стоила в пределах 1000 евро, 1100 евро.

О зарплатах народных избранников

Сколько ты получаешь как депутат?

Официальная зарплата – примерно 40 тысяч. С вычетом налогов на руки получается, в зависимости от посещения, где-то 34 тысячи. Еще столько дается на выполнение депутатских полномочий: на работу в приемной, поездки в регионы. Это существенно меньше, чем я зарабатывал, когда работал в общественном секторе, а до того – в бизнесе. Это больше, чем зарабатывает часть украинского общества.



Сколько зарабатывают депутаты в Украине и Европе / Инфографика 24 канала

Я понимал, что у меня будут меньшие заработки, чем раньше. Это определенное ощущение служения. Хотя, наверное, будет достаточно цинично звучать служение за такие деньги, если это выше, чем средняя зарплата в государстве. Это семейное решение. Мы знали, что доходы уменьшатся.

Какой должна была бы быть зарплата депутата?

Это сложный вопрос. Что в первую очередь нужно было бы сделать депутатам – это вывести экономику Украины из тени. Около 60% экономики – в тени. Чтобы общество не было вынуждено прятать свои доходы и получать очень часто зарплату в конвертах.

Тогда можно было бы говорить о зарплате в пределах 2,5 тысячи долларов. Но при условии, что в эту сумму подтянулась бы и средняя зарплата по рынку, а минимальная заработная плата давала возможность не выживать, а на самом деле жить.

То есть, 50-70 тысяч гривен ты считаешь было бы достаточно для депутата?

Мне – да. Хотя, я думаю, что для многих людей были бы вопросы. Особенно тех, которые пришли из бизнеса. Мы сейчас имеем дискуссию о том, сколько должен зарабатывать чиновник, член наблюдательного совета. И всегда этот вопрос связан со многими моментами. Является ли великая зарплата предохранителем от коррупции – нет. Потому что всегда те олигархи, закон по борьбе с которыми мы пока не представили, но помним и обязательно представим, они всегда имеют возможность заплатить больше.



Народный избранник от "Голоса" Ярослав Юрчишин

Вам в конвертах доплачивает фракция?

Нет. Это принципиальный вопрос. Мы не берем олигархических средств и не доплачиваем депутатам.

А депутатам других фракций?

Не знаю, я не был свидетелем. Есть слухи, есть рассказы даже до обвинений с трибуны Верховной Рады руководителя крупнейшей фракции Давида Арахамии о том, что кто-то из депутатов большинства предлагал доплачивать депутатам из большинства. Но после всех фейковых шоу с детекторами лжи почему-то правоохранители это дело как-то дальше и не раскрутили.

Сейчас ходит информация о том, что правка закона о земле стоит, голосование или не голосование, 20 тысяч долларов или что-то вроде того. Хотя это просто банальный абсурд, потому что сейчас все правки сбиваются. И тратиться на какие-то такие вещи, это...

Чтобы ускорить процесс.

Чтобы ускорить процесс – переговоры ведутся совсем по-другому.

Как?

Говорят с фракциями, потому что правки подают фракции.

Торгуются, они что-то просят за голосование?

Преимущественно это могут быть позиции где-то в регионах, ослабление санкционных норм для телеканалов, например, того же самого Медведчука. Это кулуарная информация в Верховной Раде.

То есть вы хотите сказать, что ОПЗЖ голосует так, как надо для принятия закона в обмен на...?

Я думаю, что ОПЗЖ не ставит в подтверждение часть своих правок.

За то, что не трогают их телеканалы?

Возможно.

Это ваше предположение?

Это пока мое предположение. Но то, как сейчас живется телеканалам империи Медведчука. То, что постоянно возникают слухи о том, что скоро "112" вернут те частоты, которые были взяты, это дает основания полагать, что что-то... Ну, нет дыма без огня.

Вы что-то делаете с этим, чтобы этого не было?

Сейчас пока отслеживаем, так как можно бороться только с фактами. Пока это слух, который к делу не пришьешь. На самом деле, очень важно сейчас отслеживать. Скорее всего, нас ждет переформатирование правительства. Вот и посмотрим, появятся ли там фигуранты.

О вероятной отставке Кабмина

Вы что-то об этом знаете, когда это может произойти и в каком формате это может произойти?

Пока это дискуссия в рамках монобольшинства, возможно, еще нескольких групп, не официальных фракций, а скорее финансово-промышленных групп, которых пытаются привлечь к этому процессу. Появление информации о Тигипко или Хорошковском ниоткуда не взялось. Действительно, переговоры велись, это подтвердили и президент, и премьер. Но пока это кулуарные переговоры.



Кто потенциально может стать премьером вместо Гончарука / Инфографика 24 канала

Четко понятно, что сейчас правительство Гончарука выглядит для президента балластом, который тянет его вниз, потому что, собственно, рейтинг правительства существенно упал. Рейтинг для Зеленского чрезвычайно важен, поэтому сейчас ищутся форматы.

А как для вас выглядит правительство Гончарука, вы за него не голосовали?

Однозначно. Мы не могли голосовать за правительство, которое не представило нормальной программы. Мы не можем голосовать за правительство, которое обещало, что будут только новые лица, но странным образом появился Аваков, и не только он. При этом, вопросов к министру внутренних дел достаточно: это и нерасследованные дела активистов, и многие другие. Поэтому логично, что мы не голосовали за правительство. Есть несколько министров, за которых персонально можно было бы голосовать, но опять же – решили достаточно технологически голосовать пакетом. Например, сомневаюсь, что Авакова поддержало бы большинство "слуг народа".

На Банковой умеют убеждать.

Да, это факт. Но посмотрим, как будут убеждать на Банковой, когда рейтинг будет все дальше и дальше падать.

Потому что пока рейтинги сильно теряете вы. Партия "Слуга народа" потеряла 4%, вы потеряли тоже 4%, но для вас это падение – почти 500%, а для них – это лишь 4%. Вы с одной стороны не голосовали за правительство, с другой – сказали, что будете предоставлять конструктивную поддержку правительству.

Однозначно. И мы, например, в экономическом блоке голосуем за подавляющее большинство законов, которое предлагает правительство.

Лидер вашей политической силы ранее сказал, что вы не оппозиция, и не власть, что вы такая надпозиция.

Ну, если брать в таких более политологических терминах, то это конструктивная оппозиция. Мы не в большинстве.

Надпозиция – это прямая цитата Святослава Вакарчука. Возможно, это и разочаровывает вашего избирателя, что вы не там и не там: и не за власть, и не за оппозицию. Вы где-то посередине.

Вероятно. Поэтому на самом деле я полностью согласен, что позиция должна быть более четкая и понятная. Собственно, то, что я пытался объяснить как конструктивная оппозиция – это попытка более четко прояснить. Думаю, что в ближайшее время по реакции власти на мирный план Украины, план холодной деоккупации, который был представлен нашей политической силой, мы поймем, есть ли все же линия сотрудничества с властью, или же придется идти в оппозицию.

О плане "холодной деоккупации Донбасса"

О плане деоккупации, который вы обнародовали. Там говорится: "Прекращение огня, создание демилитаризованной зоны, демонтаж созданных боевиками и русскими квазигосударственных институтов, временные международные администрации, возвращение украинских властей через пять лет и выборы через семь лет". Думаю, что уже на первом этапе прекращения огня вы не сможете его реализовать, если бы у вас была возможность. Чем это отличается от того, что предлагает сейчас власть?

Власть ничего не предлагает. На самом деле плана у президента нет. Поэтому у нас есть все надежды и мы будем прилагать максимально усилий, чтобы это и стало планом президента.

Важно! "Голос" представил стратегию "холодной деоккупации" Донбасса: что она предусматривает

На Банковой, насколько я понимаю, хотят подкорректировать минские договоренности.

Пожалуйста, вот вам предложение. Здесь очень важно просто менять формат, потому что минские договоренности не работают.

Как прекратить огонь? Это звучит так же, как звучало у президента в предвыборной кампании – просто перестать стрелять.

Важно это артикулировать на международных переговорах, как украинскую позицию.

Но они артикулируют. В Париже они об этом говорили.

Нет, они говорили: "Давайте перестанем стрелять".

Вы тоже говорите: "Прекратите огонь".

Немного иначе.

Как?

Нужно видеть и доказывать, что Россия прекращает огонь, когда ей выгодно. Зафиксировано, что в январе 2020 года не было прекращения огня в пределах нескольких дней. А перед Мюнхенским саммитом по безопасности, когда должны были быть представлены "12 мюнхенских пунктов", за которыми так и "торчат уши России", хотя и подавалось, как какое-то международное событие – тогда 10 дней не было обстрелов. Странным образом боевики не стреляли.

Почему? Все четко показывается – не боевики стреляют, не какие-то странные коллаборационисты, не сепаратисты. Это четкий указ России. Очень важна позиция Украины показать, что стреляет Россия.

Вы думаете, что наши западные партнеры не знают, кто стреляет на Донбассе?

Наши международные партнеры слушают нас. А мы говорим терминами, например, "обмен заложниками". Извините, в Украины есть заложники? Мы берем заложников? Нет, мы берем террористов, напавших на наше государство и здесь это очень важно говорить. А порой отпускаем людей, которые к войне не имеют никакого отношения.

Как заставить россиян и их марионеток прекратить стрелять на Донбассе?

Первое – это фактически и четко заявить, что стреляют на Донбассе русские. С доведением и не скрывать лиц. Да, это может привести к определенной активизации, но это необходимо делать.



Интервью с депутатом "Голоса" Ярославом Юрчишиным

А как мы будем это доказывать?

У нас есть доказательства того, что стреляют русские – это русское оружие, фиксации, журналисты с международных расследованных сетей имеют много информации, которая также помогает нам отстаивать позицию. В Нормандии об этом не говорится. Если вы видели последний указ Президента о Дне сопротивления оккупации Крыма, где ни разу не упоминается Россия.

План нужно начинать с того, что нет никаких квазигосударств. Это образования, чтобы специально скрывать агрессию России. Нельзя разделять Донецк, Луганск и Крым, а об этом надо искренне говорить.

Да, кто-то говорит, что мир устал от украинской войны. Мир устал от неопределенности, когда Украина не заявляет о войне, а говорит о "провокации". Ключевая задача, которую перед собой ставили в нормандском формате Франция и Германия – это прекращение смертей. Мы в январе 2020 года, когда начали "мириться", получили 12 убитых. В январе 2019 года, когда мы не мирились и была "горячая фаза" – было 3 убитых.

Количество убитых на Донбассе – вы знаете прекрасно – зависит не от того, что мы говорим. А зависит от того, какие указания и приказы отдает Путин и его окружение.

Вы полностью подтверждаете позицию, что нам очень четко надо объяснять, что это Путин, и не прятаться за квазигосударствами. Это нужно делать не только у себя в стране, но и на международной арене. И ставить конкретное и четкое требование. Так, как США очень четко привязали свои санкции, в отличие от Европейского Союза, к вопросу оккупации Крыма Россией. И такие вещи нужно требовать и усиливать это позиционирование.

Мы говорили с США и Британией, готовы ли они, если будет изменение формата, включаться в эти переговоры – они готовы. Не готов кто? Россия.

Вы лично были на Донбассе в последнее время?

В последнее время, к сожалению, нет.

Кто-то из ваших коллег?

Очень часто туда ездит Роман Костенко, Сергей Рахманин, Соломия Бобровская, то есть те люди, которые работают в профильных комитетах. Недавно было заседание близко к зоне разграничения – Комитета по правам человека, где был Рустем Умеров. Перед тем было заседание профильного комитета по вопросам национальной безопасности, где был Роман Костенко, который, кстати, защитник Донецкого аэропорта, полковник Служба безопасности "Альфа".

Поэтому мои коллеги, которые работают в этой сфере, довольно активно ездят. Недавно ездил Роман Лозинский, который, как и я, является представителем скаутской организации "Пласт". Он ездил с Вифлеемским огнем мира к нашим военным. Поэтому достаточно часто бывают наши представители там.

Один из членов вашего избирательного списка, известный шоумен Сергей Притула, занимает высокую позицию в рейтингах возможных кандидатов на выборах в столице. Пойдет ли он в мэры Киева?

Очень надеюсь, что да. Но ответить на этот вопрос может сам Притула. Потому что участие в кампании – это всегда персональное решение. Мне кажется, что он вполне готов к этому.