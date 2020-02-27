"Голос" представил стратегию "холодной деоккупации" Донбасса: что она предусматривает

Политическая партия "Голос" в четверг, 27 февраля, представила стратегию освобождения оккупированных территорий. Она подразумевает деоккупацию, а впоследствии и реинтеграцию Луганской и Донецкой областей с помощью международных институтов, а затем передача контроля украинским органам власти.

Стратегия "холодной деоккупации" предусматривает освобождение оккупированных территорий дипломатическим путем, а не военным. Ее первыми шагами является полное прекращение огня и переговоров о деоккупации.

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В целом стратегия предусматривает 8 шагов на пути к деоккупации:

длительное прекращение огня;

создание демилитаризованной зоны и привлечение международной полицейской миссии;

начало процесса разоружения;

создание предпосылок деоккупации;

внедрение международных временных администраций и начало процесса деоккупации;

завершение процесса деоккупации и начало реинтеграции;

завершение процесса деоккупации Донецкой и Луганской областей;

начало окончательно восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

Весь процесс сопровождается переговорами в нормандском формате, куда будет включен и вопрос Крыма.

Длительное прекращение огня

Этот пункт предусматривает внедрение двустороннего и долговременного прекращения огня на линии разграничения между подконтрольными Украине и оккупированными Россией территориями. Чтобы "заинтересовать" Россию в прекращении огня, "Голос" предлагает усилить международное дипломатическое и санкционное давление на нее.

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Как достичь длительного прекращения огня:

дипломатическим путем донести до ОБСЕ и стран нормандской четверки желание прекратить огонь с обеих сторон;

донести эту же позицию до США и Великобритании – гарантов суверенитета Украины по Будапештскому меморандуму;

согласование четких условий прекращения огня в трехсторонней контактной группе в Минске и документальная фиксация двустороннего отказа от ведения огня;

содействие укреплению потенциала мониторинговой миссии ОБСЕ и решение проблемы передвижения оккупированными территориями;

уточнение мест расположения и пересечения контрольных пунктов въезда-выезда.

Создание демилитаризованной зоны

Второй этап предусматривает создание демилитаризованной зоны и введения международной полицейской миссии. Впрочем, "Голос" предлагает перейти к его реализации после соблюдения режима прекращения огня минимум в течение 6 месяцев.

Ключевые шаги второго этапа:

согласование условий развертывания международной полицейской миссии под эгидой ОБСЕ;

детализация условий и порядка создания демилитаризованной зоны, а также синхронное устранение войск от линии разграничения;

фиксация Украиной временной административной полосы по внешним контурам демилитаризованной зоны, контроль за которой будет осуществлять Госпогранслужба;

закрепление мест постоянного пребывания личного состава, вооружения и техники ГНСУ, ВСУ и Нацгвардии за пределами демилитаризованной зоны;

достижение договоренностей относительно количества, мест расположения и условий функционирования КПВВ;

обеспечение Украиной жилищных условий и социальных гарантий граждан, живущих в пределах демилитаризованной зоны;

определение механизмов предотвращения возможных нарушений достигнутых договоренностей Россией, а также реагирования на них.

Каким будет мандат полицейской миссии? Мандат полицейской миссии прежде всего предусматривает мониторинг демилитаризованной зоны. Под эгидой ОБСЕ эта миссия будет состоять из представителей Украины и России, но участие последней в ней должно быть максимально ограниченным.

Начало процесса разоружения

Процесс разоружения – вывод из временно-оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей – возможен после соблюдения режима функционирования демилитаризованной зоны в течение не менее 1 года.

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Начало процесса разоружения происходит в 2 шага:

согласование условий и сроков вывода тяжелого вооружения и бронетехники из оккупированного Донбасса (срок процесса – в течение минимум 1 года);

согласование полномочий миссии под эгидой ОБСЕ, которая будет осуществлять контроль за верификацией итогов вывода оружия.

Создание предпосылок деоккупации

Успешное завершение процесса вывода оружия при соблюдении условий функционирования демилитаризованной зоны, а также полного прекращения огня, открывает возможность для создания предпосылок деоккупации Донбасса. Это будет происходить в 4 шага:

согласование условий создания и режима функционирования временной международной администрации, которая будет осуществлять управление территориями до завершения процесса деоккупации;

законодательное обеспечение деятельности временной международной администрации;

согласование сторонами условий и сроков разоружение и расформирование всех незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях;

согласование последовательных шагов, направленных на совместное участие в процессе разминирования Донбасса.

Что такое международная временная администрация? Международная временная администрация – специальная миссия под эгидой ОБСЕ, в составе которой будет как гражданский, так и военный персонал. Участие России как государства агрессора в такой администрации должно быть максимально ограниченным.

Начало процесса деоккупации

Внедрение международной временной администрации и начало деоккупации Донбасса предусматривают демонтаж квазигосударственных формирований оккупационного режима. В то же время международной временной оккупации передают властные полномочия и контроль за государственной границей.

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Начало процесса деоккупации предусматривает 4 шага:

согласование сроков и условий расформирования квазиобразований на оккупированном Донбассе с одновременным формированием международной временной администрации, срок действия которой - не менее 1 года;

согласование условий, порядка и сроков передачи контроля над украинско-российской границей ТМА и международной полицейской миссии ОБСЕ;

завершения работы по разработке и принятия закона о степени ответственности боевиков за преступления совершенные на оккупированном Донбассе с апреля 2014 года;

законодательное обеспечение деятельности временных администраций Украины, которые будут руководить территориями во время реинтеграции.

Завершение деоккупации и начало реинтеграции

Завершение процесса деоккупации фактически предусматривает передачу полномочий на оккупированных территориях украинской власти из рук международных контрольных формирований:

передача властных полномочий – от временной международной администрации к временной администрации Украины, которая будет действовать минимум 1 год;

передача контроля за границей – от международной миссии ОБСЕ к Госпогранслужбе Украины.

Завершение деоккупации Донецкой и Луганской областей

После установления контроля над украинско-российской границей проводятся выборы не ранее чем через год после окончательной деоккупации Луганской и Донецкой областей.

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Решение о проведении там выборов в Верховную Раду принимается после решения СНБО, что это не угрожает национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитета Украины. С момента проведения там выборов оккупированные части Донбасса считаются полностью реинтегрированными.

Начало окончательного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины

Последний пункт предусматривает переход к деоккупации Крыма. Соответствующая стратегия внедряется вследствие расширения нормандского формата подписантами Будапештского меморандума – США и Великобританией.

Дополнительные положения плана деоккупации

Все приведенные выше меры вводят в комплексе с еще целым рядом условий:

обязательное включение в повестку дня нормандского формата вопрос деоккупации Крыма;

разработка и согласование с международными партнерами стратегии деоккупации Крыма;

системное реформирование сектора безопасности и обороны Украины, реформирования ВСУ, членство в НАТО остается стратегической целью Украины;

освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины;

внедрение программ гуманитарной помощи жителям оккупированных территорий;

обеспечение прав и свобод граждан Украины в Автономной Республике Крым;

внедрение и совершенствование механизмов предоставления админуслуг, юридической помощи и защиты для переселенцев и граждан, которые живут на временно оккупированных территориях;

развитие общественной, медицинской, безопасной, образовательной, транспортной и коммуникационной инфраструктуры Луганской, Донецкой и Херсонской областей;

развитие каналов коммуникации и информационного обеспечения жителей временно оккупированных территорий;

организация работы по оценке вреда, который нанесла Украине российская агрессия;

постоянная работа по фиксации и надлежащего юридического оформления всех фактов нарушения прав и свобод граждан на оккупированных Россией территориях.

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Кроме того, параллельно должен происходить целый ряд законодательных изменений:

новый закон Об оккупированных территориях;

изменения в Конституцию о крымскотатарской национальной автономии;

принятие закона о коренных народах Украины;

отмена экономического режима "свободная экономическая зона" Крым";

закон о механизмах возмещения и возврата имущества переселенцам;

закон об ответственности боевиков за нарушения, совершенные на оккупированном Донбассе в период с апреля 2014 года;

регулирования пенсионного обеспечения граждан с оккупированных территорий;

введение специального режима ведения хозяйственной деятельности, привлечения инвестиций и создания рабочих мест в Донецкой, Луганской и Херсонской областях Украины.

Стратегия "холодной деоккупации" Донбасса: смотрите фото