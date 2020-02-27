"Голос" представив стратегію "холодної деокупації" Донбасу: що вона передбачає

Політична партія "Голос" у четвер, 27 лютого, представила стратегію звільнення окупованих територій. Вона передбачає деокупацію, а згодом і реінтеграцію Луганської і Донецької областей за допомогою міжнародних інституцій, а потім передача контролю українським органам влади.

Стратегія "холодної деокупації" передбачає звільнення окупованих територій дипломатичним шляхом, а не військовим. Її найпершими кроками є повне припинення вогню та перемовин щодо деокупації.

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Загалом стратегія передбачає 8 кроків на шляху до деокупації:

довготривале припинення вогню;

створення демілітаризованої зони і залучення міжнародної поліцейської місії;

початок процесу роззброєння;

створення передумов деокупації;

запровадження міжнародних тимчасових адміністрацій і початок процесу деокупації;

завершення процесу деокупації і початок реінтеграції;

завершення процесу деокупації Донецької і Луганської областей;

початок остаточно відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

Увесь процес супроводжується перемовинами у нормандському форматі, куди буде включено і питання Криму.

Довготривале припинення вогню

Цей пункт передбачає запровадження двостороннього і довготривалого припинення вогню на лінії розмежування між підконтрольними Україні та окупованими Росією територіями. Аби "зацікавити" Росію у припиненні вогню, "Голос" пропонує посилити міжнародний дипломатичний і санкційний тиск на неї.

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Як досягти довготривалого припинення вогню:

дипломатичним шляхом донести до ОБСЄ та країн нормандської четвірки бажання припинити вогонь з обох сторін;

донести цю ж позицію до США та Великої Британії – гарантів суверенітету України за Будапештським меморандумом;

погодження чітких умов припинення вогню у тристоронній контактній групі у Мінську і документальна фіксація двосторонньої відмови від ведення вогню;

сприяння зміцненню потенціалу моніторингової місії ОБСЄ та вирішення проблеми пересування окупованими територіями;

уточнення місць розташування і перетину контрольних пунктів в'їзду-виїзду.

Створення демілітаризованої зони

Другий етап передбачає створення демілітаризованої зони та запровадження міжнародної поліцейської місії. Втім "Голос" пропонує перейти до його реалізації після дотримання режиму припинення вогню щонайменше протягом 6 місяців.

Ключові кроки другого етапу:

погодження умов розгортання міжнародної поліцейської місії під егідою ОБСЄ;

деталізація умов і порядку створення демілітаризованої зони, а також синхронне усунення військ від лінії розмежування;

фіксація Україною тимчасової адміністративної смуги за зовнішнім контуром демілітаризованої зони, контроль за якою здійснюватиме Держприкордонслужба;

закріплення місць постійного перебування особового складу, озброєння і техніки ДПСУ, ЗСУ і Нацгвардії за межами демілітаризованої зони;

досягнення домовленостей щодо кількості, місць розташування і умов функціонування КПВВ;

забезпечення Україною житлових умов і соціальних гарантій громадян, що живуть у межах демілітаризованої зони;

визначення механізмів запобігання можливих порушень досягнутих домовленостей Росією, а також реагування на них.

Яким буде мандат поліцейської місії?Мандат поліцейської місії найперше передбачає моніторинг демілітаризованої зони. Під егідою ОБСЄ ця місія складатиметься з представників України і Росії, але участь останньої в ній має бути максимально обмеженою.

Початок процесу роззброєння

Процес роззброєння – виведення з тимчасово-окупованих регіонів Донецької і Луганської областей – можливий після дотримання режиму функціонування демілітаризованої зони протягом щонайменше 1 року.

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Початок процесу роззброєння відбувається у 2 кроки:

погодження умов і термінів виведення важкого озброєння і бронетехніки з окупованого Донбасу (термін процесу – протягом щонайменше 1 року);

погодження повноважень місії під егідою ОБСЄ, яка здійснюватиме контроль за верифікацією підсумків виведення зброї.

Створення передумов деокупації

Успішне завершення процесу виведення зброї при дотриманні умов функціонування демілітаризованої зони, а також повного припинення вогню, відкриває можливість для створення передумов деокупації Донбасу. Це відбуватиметься у 4 кроки:

погодження умов створення і режиму функціонування тимчасової міжнародної адміністрації, яка здійснюватиме управління територіями до завершення процесу деокупації;

законодавче забезпечення діяльності тимчасової міжнародної адміністрації;

погодження сторонами умов і термінів роззброєння і розформування усіх незаконних збройних формувань на окупованих територіях;

погодження послідовних кроків, спрямованих на спільну участь у процесі розмінування Донбасу.

Що таке міжнародна тимчасова адміністрація?Міжнародна тимчасова адміністрація – спеціальна місія під егідою ОБСЄ, у складі якої буде як цивільний, так і військовий персонал. Участь Росії як держави агресора в такій адміністрації має бути максимально обмеженою.

Початок процесу деокупації

Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації та початок деокупації Донбасу передбачають демонтаж квазідержавних формувань окупаційного режиму. У той же час міжнародній тимчасовій окупації передають владні повноваження та контроль за державним кордоном.

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Початок процесу деокупації передбачає 4 кроки:

погодження термінів і умов розформування квазіутворень на окупованому Донбасі з одночасним формуванням міжнародної тимчасової адміністрації, термін дії якої – не менше як 1 рік;

погодження умов, порядку і термінів передачі контролю за українсько-російським кордоном ТМА і міжнародній поліцейській місії ОБСЄ;

завершення роботи з розробки й ухвалення закону про ступінь відповідальності бойовиків за злочини скоєні на окупованому Донбасі з квітня 2014 року;

законодавче забезпечення діяльності тимчасових адміністрацій України, які керуватимуть територіями під час реінтеграції.

Завершення деокупації і початок реінтеграції

Завершення процесу деокупації фактично передбачає передачу повноважень на окупованих територіях українській владі з рук міжнародних контрольних формувань:

передача владних повноважень – від тимчасової міжнародної адміністрації до тимчасової адміністрації України, яка діятиме щонайменше 1 рік;

передача контролю за кордоном – від міжнародної місії ОБСЄ до Держприкордонслужби України.

Завершення деокупації Донецької і Луганської областей

Після встановлення контролю за українсько-російським кордоном проводяться вибори не раніше ніж через рік після остаточної деокупації Луганської і Донецької областей.

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Рішення про проведення там виборів до Верховної Ради ухвалюється після рішення РНБО, що це не загрожує національній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України. З моменту проведення там виборів окуповані частини Донбасу вважаються повністю реінтегрованими.

Початок остаточного відновлення суверенітету і територіальної цілісності України

Останній пункт передбачає перехід до деокупації Криму. Відповідна стратегія впроваджується внаслідок розширення нормандського формату підписантами Будапештського меморандума – США і Великою Британією.

Додаткові положення плану деокупації

Усі наведені вище заходи запроваджують у комплексі з ще цілою низкою умов:

обов'язкове включення до порядку денного нормандського формату питання деокупації Криму;

розробка й узгодження з міжнародними партнерами стратегії деокупації Криму;

системне реформування сектору безпеки і оборони України, реформування ЗСУ, членство в НАТО залишається стратегічною метою України;

звільнення усіх незаконно утримуваних громадян України;

впровадження програм гуманітарної допомоги мешканцям окупованих територій;

забезпечення прав і свобод громадян України в Автономній Республіці Крим;

впровадження і вдосконалення механізмів надання адмінпослуг, юридичної допомоги і захисту для переселенців і громадян, які живуть на тимчасово окупованих територіях;

розбудова громадської, медичної, безпекової, освітньої, транспортної і комунікаційної інфраструктури Луганської, Донецької і Херсонської областей;

розбудова каналів комунікації та інформаційного забезпечення мешканців тимчасово окупованих територій;

організація роботи з оцінки шкоди, яку нанесла Україні російська агресія;

постійна робота з фіксації і належного юридичного оформлення усіх фактів порушення прав і свобод громадян на окупованих Росією територіях.

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Крім того, паралельно має відбуватися ціла низка законодавчих змін:

новий закон про окуповані території;

зміни до Конституції про Кримськотатарську національну автономію;

ухвалення закону про корінні народи України;

скасування економічного режиму "Вільне економічна зона "Крим";

закон про механізми відшкодування і повернення майна переселенцям;

закон про відповідальність бойовиків за порушення, скоєні на окупованому Донбасі у період з квітня 2014 року;

регулювання пенсійного забезпечення громадян з окупованих територій;

запровадження спеціального режиму ведення господарської діяльності, залучення інвестицій та створення робочих місць у Донецькій, Луганській і Херсонській областях України.

Стратегія "холодної деокупації" Донбасу: дивіться фото