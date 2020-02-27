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      Загороднюк пояснив, чому Україні підходять мінські угоди

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      Мінські угоди підходть Україні з погляду безпеки, – Загороднюк / Фейсбук-сторінка Загороднюка

      Мінські угоди мають моменти, які можна тлумачити двозначно, а деякі є неактуальними. Однак ці домовленості підходять Україні з погляду безпеки.

      Можливі плани зміни врегулювання ситуації ніяк не змінюють стратегічні позиції України. Про це сказав міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв'ю LB.ua.

      Знайте більше: Мінські домовленості: що це і чому документ потребує змін

      "Будь-який договір можна вдосконалити. Але це не моя зона відповідальності. З точки зору безпеки, мінські угоди нам підходять, оскільки там передбачена передача територій під контроль України, роззброєння незаконних формувань, виведення іноземних військ", - сказав він.

      Загороднюк наголосив, що "наявні наразі мінські угоди Україна виконує і готова виконувати".

      Але ми чудово знаємо, що отримали їх у спадщину з 15-го року. Писалися вони при певних обставинах, які зараз неактуальні. У них є моменти, які можна тлумачити двозначно. Це стосується і безпеки, і кордону, 
      – зазначив міністр оборони.

      Глава оборонного відомства також наголосив, що наразі Міноборони України "йде по дих документах, які є". Водночас Загороднюк додав, "якщо питання про якісь модифікації можна буде підняти, воно буде обговорюватися".

      До теми. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко не раз наголошував, що мінські угоди себе вичерпали. Він вважає, що на тлі тривалої війни на Донбасі необхідно внести до них зміни.

      Що треба знати про мінські угоди 

      Це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.
      Крім того, мінські домовленості передбачають:

      • всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання;
      • відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;
      • моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;
      • відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.
      Вічний Путін та нова імперія? Як в Росії міняють Конституцію
      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Війна на Донбасі Мінські домовленості Міністерство оборони України Андрій Загороднюк Новини України Новини політики
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