Загороднюк объяснил, почему Украине подходят минские соглашения

Минские соглашения содержат моменты, которые можно толковать двояко, а некоторые являются неактуальными. Однако эти договоренности подходят Украине с точки зрения безопасности.

Возможные планы изменения урегулирования ситуации никак не меняют стратегические позиции Украины. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.

Знайте больше: Минские договоренности: что это и почему документ нуждается в изменениях

"Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", – сказал он.

Загороднюк отметил, что "имеющиеся сейчас минские соглашения Украина выполняет и готова выполнять".

Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двусмысленно. Это касается и безопасности, и границы,

– отметил министр обороны.

Глава оборонного ведомства также отметил, что сейчас Минобороны Украины "идет по тем документам, которые есть". В то же время Загороднюк добавил, "если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться".

К теме. Министр иностранных дел Вадим Пристайко не раз отмечал, что Минские соглашения себя исчерпали. Он считает, что на фоне продолжающейся войны на Донбассе необходимо внести в них изменения.

Что нужно знать о Минских соглашениях

Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Кроме того, минские договоренности предусматривают: