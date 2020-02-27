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      Загороднюк объяснил, почему Украине подходят минские соглашения

      - Читати новину українською
      Минские соглашения подходят Украине с точки зрения безопасности, – Загороднюк / Фейсбук-страница Загороднюка

      Минские соглашения содержат моменты, которые можно толковать двояко, а некоторые являются неактуальными. Однако эти договоренности подходят Украине с точки зрения безопасности.

      Возможные планы изменения урегулирования ситуации никак не меняют стратегические позиции Украины. Об этом сказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью LB.ua.

      Знайте больше: Минские договоренности: что это и почему документ нуждается в изменениях

      "Любой договор можно усовершенствовать. Но это не моя зона ответственности. С точки зрения безопасности, минские соглашения нам подходят, поскольку там предусмотрена передача территорий под контроль Украины, разоружение незаконных формирований, вывод иностранных войск", – сказал он.

      Загороднюк отметил, что "имеющиеся сейчас минские соглашения Украина выполняет и готова выполнять".

      Но мы прекрасно знаем, что получили их в наследство с 15-го года. Писались они при определенных обстоятельствах, которые сейчас неактуальны. В них есть моменты, которые можно толковать двусмысленно. Это касается и безопасности, и границы,
      – отметил министр обороны.

      Глава оборонного ведомства также отметил, что сейчас Минобороны Украины "идет по тем документам, которые есть". В то же время Загороднюк добавил, "если вопрос о каких-то модификациях можно будет поднять, он будет обсуждаться".

      К теме. Министр иностранных дел Вадим Пристайко не раз отмечал, что Минские соглашения себя исчерпали. Он считает, что на фоне продолжающейся войны на Донбассе необходимо внести в них изменения.

      Что нужно знать о Минских соглашениях

      Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

      Кроме того, минские договоренности предусматривают:

      • незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;
      • отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;
      • мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;
      • отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Міністерство оборони України Андрей Загороднюк
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