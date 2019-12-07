В чем Вакарчук поддерживает Зеленского и готов стоять рядом с ним

Лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук считает, что мир на Донбассе поддерживают все украинцы, в том числе и он. Правда, отстаивать мир следует только на украинских условиях.

Вакарчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера, отметил, что Путин не хочет сильной Украины.

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"Путин хочет чего-либо, что ослабило бы нас. Так или иначе. Или специальный статус Донбасса, который Украина не выдержит, или принятие позиций президента Украины беспорядков, которые могут стать следствием этого", – говорит лидер "Голоса".

Поэтому он предлагает украинцас не политизировать процесс "Нормандии" , а еще раз сказать президенту, что "мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях".

Я в этом готов стоять рядом с ним, и весь украинский народ готов стоять. Но желание мира на украинских условиях – очень сложное и длинное дело. И народ Украины, как друг президента в переговорах, поймет только то, что на самом деле будет отвечать интересам Украины. Очень важно сегодня понять, что наша сила – в нашем единстве, но единство должно базироваться на национальных интересах Украины,

– заявил Вакарчук.

В то же время он подчеркнул, что Россия не должна навязывать, как Украине жить, и все политики эту позицию поддерживают.

Заметим, что Святослав Вакарчук и его партия "Голос" были одними из тех, кто блокировал недавно трибуну Верховной Рады . Остальные – это нардепы от "Европейско солидарности" и "Батькивщины".