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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      В чем Вакарчук поддерживает Зеленского и готов стоять рядом с ним

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      Святослав Вакарчук / Getty Images

      Лидер фракции "Голос" Святослав Вакарчук считает, что мир на Донбассе поддерживают все украинцы, в том числе и он. Правда, отстаивать мир следует только на украинских условиях.

      Вакарчук в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера, отметил, что Путин не хочет сильной Украины.

      Обратите внимание! "Голос" показал свою оппозиционность, – эксперт о заявлении Вакарчука выйти из Минска

      "Путин хочет чего-либо, что ослабило бы нас. Так или иначе. Или специальный статус Донбасса, который Украина не выдержит, или принятие позиций президента Украины беспорядков, которые могут стать следствием этого", – говорит лидер "Голоса".

      Поэтому он предлагает украинцас не политизировать процесс "Нормандии", а еще раз сказать президенту, что "мы поддерживаем его желание отстоять мир на украинских условиях".

      Я в этом готов стоять рядом с ним, и весь украинский народ готов стоять. Но желание мира на украинских условиях – очень сложное и длинное дело. И народ Украины, как друг президента в переговорах, поймет только то, что на самом деле будет отвечать интересам Украины. Очень важно сегодня понять, что наша сила – в нашем единстве, но единство должно базироваться на национальных интересах Украины,
      – заявил Вакарчук.

      В то же время он подчеркнул, что Россия не должна навязывать, как Украине жить, и все политики эту позицию поддерживают.

      Заметим, что Святослав Вакарчук и его партия "Голос" были одними из тех, кто блокировал недавно трибуну Верховной Рады. Остальные это нардепы от "Европейско солидарности" и "Батькивщины".

      Таким образом парламентарии высказались против недопущения реализации сценария Путина в Украину. Также они определили так называемые красные линии, которые не должна переходить Украина во время грядущего нормандского саммита в Париже. 

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      6 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Святослав Вакарчук - новости Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Президент Украины Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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