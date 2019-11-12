"Голос" показал свою оппозиционность, – эксперт о заявлении Вакарчука выйти из Минска

В партии "Голос" Святослава Вакарчука предложили "заморозить" ситуацию на Востоке и выйти из минских соглашений, пока Украина не усилит свои позиции. Ранее такие заявления делали только единичные эксперты и политики в кулуарах.

Мнения экспертов о целесообразности замороженного конфликта различаются. К примеру, Тарас Семенюк в комментарии 24 каналу сказал, что таким заявлением "Голос" проявил свою оппозиционность.

К слову: Арахамия: Надо говорить с Путиным, чтобы выйти из Минска

"До этого момента они жестко не критиковали власть. Были отдельные случаи с Сергеем Рахманиным, Святославом Вакарчуком. Но в целом своей оппозиционности они четко не озвучивали", – считает политический эксперт Семенюк.



Тарас Семенюк

По его словам, партия Вакарчука "лелеяли надежду быть в тандеме с властью, расчитывали, возможно, на какие-то назначения".

Что касается минских соглашений, то это повлечет за собой определенные последствия. Как политическое заявление отдельной партии – это может быть. Однако как заявление монобольшинства – вряд ли. Ведь Зеленский лелеет большие надежды, что через нормандский формат мы сможем приступить к реализации минских соглашений,

– пояснил эксперт.

Также добавил: "Однако сам факт наличия минских соглашений – это сейчас является единственным документом, который позволил, во-первых, остановить войну в такой наиболее горячей фазе. А во-вторых, минские соглашения позволили в определенной мере какую-то карту иметь, как можно решить вопрос войны на Донбассе".

Что такое минские соглашения?Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11 – 12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.



Кроме того, минские договоренности предусматривают:

– немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;

– отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;

– мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;

– отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

А вот военный эксперт Дмитрий Снегирев привел пример Грузии: страна живет с замороженным конфликтом и занимается только неокупованою частью страны, экономика которой растет. Поэтому аналитик считает, что лучше выждать подходящий момент, чтобы вернуть территории.

"Если мы признаем протекцию России над оккупированными территориями, а это, согласно женевских соглашений, мы говорим, что все социальное обеспечение ложится на плечи страны-оккупанта. Только на пенсионное обеспечение на те территории направлено 80 миллиардов гривен – это фактически годовой оборонный бюджет, эти деньги стоило бы перенаправить на перевооружение страны", –подчеркнул Снегирев.



Дмитро Снегирев

Однако украинская власть в решении конфликта на Донбассе возлагает все надежды на встречу в нормандском формате, которая может состояться уже в этом году.

Нормандский формат – переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе. Участники – Германия, Франция, Россия, Украина. Переговоры могут происходить на уровне глав государств и на уровне министров или представителей МИД. Последний раз они состоялись в 2016 году. Потом Путин отказывался от участия.

Что предложила партия "Голос"?

Недавно на сайте партии "Голос" появилась информация о том, что Украина должна выйти из минского процесса и "заморозить ситуацию" к усилению собственных позиций. Это – якобы единственный эффективный путь для страны. Святослав Вакарчук объяснил: "Это путь остановить ситуацию, не отказываясь ни на секунду от наших территорий, укрепляя украинскую армию, и главное укрепляя украинскую экономику. Через какой-то момент ситуация изменится в нашу пользу – и геополитически, и экономически".

Однако в президентской фракции, которая является монобільшістю, такую идею не разделяют. Председатель же фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что выход из минских соглашений приведет к снятию санкций с России.