"Голос" показав свою опозиційність, – експерт про заяву Вакарчука вийти з Мінська

В партії "Голос" Святослава Вакарчука запропонували "заморозити" ситуацію на Сході і вийти з мінських угод, допоки Україна не посилить свої позиції. Раніше такі заяви робили лише поодинокі експерти та політики в кулуарах.

Думки експертів щодо доцільності замороженого конфлікту різняться. До прикладу, Тарас Семенюк в коментарі 24 каналу сказав, що такою заявою "Голос" проявив свою опозиційність.

До слова: Арахамія: Треба говорити з Путіним, щоб вийти з Мінська

"До цього моменту вони жорстко не критикували владу. Були окремі випадки з Сергієм Рахманіним, Святославом Вакарчуком. Але загалом своєї опозиційності вони чітко не озвучували", – вважає політичний експерт Семенюк.



Тарас Семенюк

За його словами, партія Вакарчука "плекали надію бути в тандемі з владою, очікували, можливо, на якісь призначення".

Щодо мінських угод, то це потягне за собою певні наслідки. Як політична заява окремої партії – це може бути. Однак як заява монобільшості – навряд. Адже Зеленський плекає великі надії, що через нормандський формат ми зможемо приступити до реалізації мінських угод,

– пояснив експерт.

Також додав: "Однак сам факт наявності мінських угод – це наразі є єдиним документом, який дозволив, по-перше, зупинити війну в такій найбільш гарячій фазі. А по-друге, мінські угоди дозволили в певній мірі якусь мапу мати, як можна розв'язати питання війни на Донбасі".

Що таке мінські угоди? Це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.



Крім того, мінські домовленості передбачають:

– негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання;

– відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;

– моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;

– відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

А от військовий експерт Дмитро Снєгирьов навів приклад Грузії: країна живе із замороженим конфліктом і опікується лише неокупованою частиною країни, економіка якої зростає. Тож аналітик вважає, що краще вичекати слушний момент, щоб повернути території.

"Якщо ми визнаємо протекцію Росії над окупованими територіями, а це відповідно до женевських угод, ми говоримо, що все соціальне забезпечення лягає на плечі країни-окупанта. Тільки на пенсійне забезпечення на ті території направлено 80 мільярдів гривень – це фактично річний оборонний бюджет, ці гроші варто було б перенаправити на переозброєння країни", –наголосив Снєгирьов.



Дмитро Снєгирьов

Однак українська влада у вирішенні конфлікту на Донбасі покладає всі сподівання на зустріч у нормандському форматі, яка може відбутись уже цього року.

Нормандський формат – переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Учасники – Німеччина, Франція, Росія, Україна. Перемовини можуть відбуватися на рівні голів держав і на рівні міністрів або представників МЗС. Востаннє вони відбулися у 2016 році. Потім Путін відмовлявся від участі.

Що запропонувала партія "Голос"?

Нещодавно на сайті партії "Голос" з'явилась інформація про те, що Україна повинна вийти з мінського процесу і "заморозити ситуацію" до посилення власних позицій. Це – нібито єдиний ефективний шлях для країни. Святослав Вакарчук пояснив: "Це шлях зупинити ситуацію, не відмовляючись ні на секунду від наших територій, зміцнюючи українську армію, і головне зміцнюючи українську економіку. Через якийсь момент ситуація зміниться на нашу користь – і геополітично, і економічно".

Однак у президентській фракції, яка є монобільшістю, таку ідею не поділяють. Голова ж фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що вихід із мінських угод призведе до зняття санкцій із Росії.