"Голос", "ЕС" и "Батькивщина" выступили с совместным заявлением в Раде: видео

Парламентские фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" заблокировали трибуну Верховной Рады. Они озвучили свою позицию относительно будущих переговоров в нормандском формате, которые 9 декабря состоятся в Париже.

Депутат от "евросолидарности" Андрей Парубий с тирбуны отметил, что риски, которые стоят перед Украиной накануне нормандской встречи, могут поставить под угрозу украинскую государственность.

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Чего требовала оппозиция?

"Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Для недопущения реализации сценария Путина в Украине парламентские фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" приняли совместное заявление", – сказал Парубий.

Текст "Заявления о недопущении нарушения национальных интересов Украины" (прямая речь):

Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из агрессии России, которая продолжается, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций – красных линий, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин перечислил перечень требований накануне нормандского саммита:

никаких компромиссов по унитарному государству и по федерализации;

никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;

никаких политических действий, в частности, выборов на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации – вывода российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установления контроля за государственной границей;

никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину;

никакого прекращения международных судебных процессов против России.

К слову: Зеленский в Париже не будет брать на Украину никаких юридических обязательств

Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что необходимо соблюдать принцип "прежде всего – безопасность". Он должен включать всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение украинского контроля за рубежом.

В связи с этим координируем свои действия для незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. Призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины,

– резюмировал Крулько.

Что о нормандской встрече говорил сам Владимир Зеленский?

Еще накануне Президент Украины Владимир Зеленский или члены его команды высказались буквально по всем требованиям оппозиционных фракций.

Выборы на Донбассе:

Владимир Зеленский не согласен с пунктом минских договоренностей о проведении местных выборов на Донбассе. Президент хочет, чтобы сначала состоялся полный вывод незаконных вооруженных формирований. Оккупация Крыма:

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предложить новый формат переговоров во время встречи "нормандской четверки" по Крыму. В частности, он предлагает привлечь к обсуждению этой темы США. Уступки России:

Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский точно не будет о чем-либо договариваться с Кремлем за спиной украинских и международных партнеров.

Протест оппозиции в Верховной Раде Украины смотрите видео: