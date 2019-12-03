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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ СНЕГ В УКРАИНЕ

      "Голос", "ЕС" и "Батькивщина" выступили с совместным заявлением в Раде: видео

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      Оппозиция предостерегла украинскую власть от уступок в Париже / скриншот

      Парламентские фракции "Европейской солидарности", "Голоса" и "Батькивщины" заблокировали трибуну Верховной Рады. Они озвучили свою позицию относительно будущих переговоров в нормандском формате, которые 9 декабря состоятся в Париже.

      Депутат от "евросолидарности" Андрей Парубий с тирбуны отметил, что риски, которые стоят перед Украиной накануне нормандской встречи, могут поставить под угрозу украинскую государственность.

      Интересно: Почему Путин согласился на нормандскую встречу в Париже

      Чего требовала оппозиция?

      "Мы провозглашаем: "Нет капитуляции!" Для недопущения реализации сценария Путина в Украине парламентские фракции "Голос", "Европейская солидарность" и "Батькивщина" приняли совместное заявление", – сказал Парубий.

      Текст "Заявления о недопущении нарушения национальных интересов Украины" (прямая речь):

      Осознавая риски для безопасности и национальных интересов Украины, реализации европейского и евроатлантического выбора украинского народа, которые выходят из агрессии России, которая продолжается, заявляем о необходимости соблюдения в ходе переговоров в нормандском формате принципиальных позиций – красных линий, нарушение которых нанесет непоправимый ущерб Украине.

      Председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин перечислил перечень требований накануне нормандского саммита:

      • никаких компромиссов по унитарному государству и по федерализации;
      • никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса;
      • никаких политических действий, в частности, выборов на оккупированных территориях Донбасса до выполнения условий безопасности и деоккупации – вывода российских войск, разоружения незаконно вооруженных формирований, установления контроля за государственной границей;
      • никаких компромиссов по деоккупации и возвращению Крыма в Украину;
      • никакого прекращения международных судебных процессов против России.

      К слову: Зеленский в Париже не будет брать на Украину никаких юридических обязательств

      Нардеп от "Батькивщины" Иван Крулько подчеркнул, что необходимо соблюдать принцип "прежде всего – безопасность". Он должен включать всеобъемлющее прекращение огня, вывод российских войск и оружия с территории Украины, возвращение украинского контроля за рубежом.

      В связи с этим координируем свои действия для незыблемости этих красных линий и соблюдения национальных интересов нашего государства. Призываем все государственные партии и общественные организации присоединиться к совместной борьбе по защите Украины,
      – резюмировал Крулько.

      Что о нормандской встрече говорил сам Владимир Зеленский?

      Еще накануне Президент Украины Владимир Зеленский или члены его команды высказались буквально по всем требованиям оппозиционных фракций.

      1. Выборы на Донбассе:
        Владимир Зеленский не согласен с пунктом минских договоренностей о проведении местных выборов на Донбассе. Президент хочет, чтобы сначала состоялся полный вывод незаконных вооруженных формирований.
      2. Оккупация Крыма:
        Президент Украины Владимир Зеленский пообещал предложить новый формат переговоров во время встречи "нормандской четверки" по Крыму. В частности, он предлагает привлечь к обсуждению этой темы США.
      3. Уступки России:
        Вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба заявил, что Владимир Зеленский точно не будет о чем-либо договариваться с Кремлем за спиной украинских и международных партнеров.

      Протест оппозиции в Верховной Раде Украины смотрите видео:

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики ВО Батькивщина Европейская солидарность Партия Голос Верховная Рада
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