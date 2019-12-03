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      "Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео

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      Опозиція застерегла українську владу від поступок у Парижі / скріншот

      Парламентські фракції "Європейської солідарності", "Голосу" та "Батьківщини" заблокували трибуну Верховної Ради. Вони озвучили свою позицію щодо майбутніх переговорів у нормандському форматі, які 9 грудня відбудуться у Парижі.

      Депутат від "Євросолідарності" Андрій Парубій з тирбуни наголосив, що ризики, які стоять перед Україною напередодні нормандської зустрічі, можуть поставити під ризик українську державність.

      Цікаво: Чому Путін погодився на нормандську зустріч у Парижі

      Чого вимагала опозиція?

      "Ми проголошуємо: "Ні капітуляції!" Задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні парламентські фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву", – сказав Парубій.

      Текст "Заяви щодо недопущення порушення національних інтересів України" (пряма мова):

      Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з агресії Росії, що триває, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій – червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

      Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін перерахував перелік вимог напередодні нормандського саміту:

      • жодних компромісів щодо унітарної держави і щодо федералізації;
      • жодних компромісів щодо європейського і євроатлантичного курсу;
      • жодних політичних дій, зокрема, виборів на окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю за державним кордоном;
      • жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;
      • жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

      До слова: Зеленський у Парижі не братиме на Україну жодних юридичних зобов'язань

      Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько наголосив, що необхідну дотримуватися принципу "найперше – безпека". Він повинен включати всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення українського контролю за кордоном.

      У зв'язку з цим координуємо свої дії задля непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. Закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби щодо захист України,
      – резюмував Крулько.

      Що про нормандську зустріч казав сам Володимир Зеленський?

      Ще напередодні Президент України Володимир Зеленський або члени його команди висловилися буквально щодо усіх вимог опозиційних фракції.

      1. Вибори на Донбасі:
        Володимир Зеленський не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Президент хоче, щоб спершу відбулось повне виведення незаконних збройних формувань.
      2. Окупація Криму:
        Президент України Володимир Зеленський пообіцяв запропонувати новий формат переговорів під час зустрічі "нормандської четвірки" що Криму. Зокрема, він пропонує залучити до обговорення цієї теми США.
      3. Поступки Росії:
        Віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Зеленський точно не буде про будь-що домовлятися з Кремлем за спиною в українців та міжнародних партнерів.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини політики Нормандська зустріч 2019 Новини України Володимир Зеленський Верховна Рада Партія Голос Європейська солідарність ВО Батьківщина
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