"Голос", "ЄС" і "Батьківщина" виступили зі спільною заявою в Раді: відео

Парламентські фракції "Європейської солідарності", "Голосу" та "Батьківщини" заблокували трибуну Верховної Ради. Вони озвучили свою позицію щодо майбутніх переговорів у нормандському форматі, які 9 грудня відбудуться у Парижі.

Депутат від "Євросолідарності" Андрій Парубій з тирбуни наголосив, що ризики, які стоять перед Україною напередодні нормандської зустрічі, можуть поставити під ризик українську державність.

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Чого вимагала опозиція?

"Ми проголошуємо: "Ні капітуляції!" Задля недопущення реалізації сценарію Путіна в Україні парламентські фракції "Голос", "Європейська солідарність" і "Батьківщина" ухвалили спільну заяву", – сказав Парубій.

Текст "Заяви щодо недопущення порушення національних інтересів України" (пряма мова):

Усвідомлюючи ризики для безпеки і національних інтересів України, реалізації європейського і євроатлантичного вибору українського народу, які виходять з агресії Росії, що триває, заявляємо про необхідність дотримання під час переговорів у нормандському форматі принципових позицій – червоних ліній, порушення яких завдасть непоправної шкоди Україні.

Голова фракції "Голос" Сергій Рахманін перерахував перелік вимог напередодні нормандського саміту:

жодних компромісів щодо унітарної держави і щодо федералізації;

жодних компромісів щодо європейського і євроатлантичного курсу;

жодних політичних дій, зокрема, виборів на окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації – виведення російських військ, роззброєння незаконно озброєних формувань, встановлення контролю за державним кордоном;

жодних компромісів щодо деокупації та повернення Криму в Україну;

жодного припинення міжнародних судових процесів проти Росії.

До слова: Зеленський у Парижі не братиме на Україну жодних юридичних зобов'язань

Нардеп від "Батьківщини" Іван Крулько наголосив, що необхідну дотримуватися принципу "найперше – безпека". Він повинен включати всеохоплююче припинення вогню, виведення російських військ і зброї з території України, повернення українського контролю за кордоном.

У зв'язку з цим координуємо свої дії задля непорушності цих червоних ліній і дотримання національних інтересів нашої держави. Закликаємо усі державницькі партії і громадські організації долучитися до спільної боротьби щодо захист України,

– резюмував Крулько.

Що про нормандську зустріч казав сам Володимир Зеленський?

Ще напередодні Президент України Володимир Зеленський або члени його команди висловилися буквально щодо усіх вимог опозиційних фракції.

Вибори на Донбасі:

Володимир Зеленський не згоден з пунктом мінських домовленостях щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Президент хоче, щоб спершу відбулось повне виведення незаконних збройних формувань. Окупація Криму:

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв запропонувати новий формат переговорів під час зустрічі "нормандської четвірки" що Криму. Зокрема, він пропонує залучити до обговорення цієї теми США. Поступки Росії:

Віцепрем'єр-міністр Дмитро Кулеба заявив, що Володимир Зеленський точно не буде про будь-що домовлятися з Кремлем за спиною в українців та міжнародних партнерів.

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