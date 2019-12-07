У чому Вакарчук підтримує Зеленського та готовий стояти поруч із ним

Лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук вважає, що мир на Донбасі підтримують всі українці, зокрема й він. Щоправда, відстоювати мир слід лише на українських умовах.

Вакарчук у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера, наголосив, що Путін не хоче сильної України.

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"Путін хоче будь-чого, що ослабило б нас. Чи так, чи інакше. Чи спеціальний статус Донбасу, який Україна не витримає, чи не прийняття позицій президента України та заворушень, які

Тому він пропонує українцям не політизувати процес "Нормандії", а ще раз сказати президенту, що "ми підтримуємо його бажання відстояти мир на українських умовах".

Я у цьому є готовим стояти поруч із ним, і весь український народ – готовий стояти. Але бажання миру на українських умовах – дуже складна та довга справа. І народ України як друг президента в переговорах зрозуміє тільки те, що насправді відповідатиме інтересам України. Дуже важливо сьогодні усвідомити, що наша сила – в нашій єдності, але єдність має базуватися на національних інтересах України,

– заявив Вакарчук.

Водночас він підкреслив, що Росія не має нав’язувати, як Україні жити, і всі політики цю позицію підтримують.