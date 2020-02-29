Про скандали за участі "Голосу" та деокупацію Донбасу: відверте інтерв'ю з нардепом Юрчишином

Чому "Голос" не підтримує законопроєкти, які згадував у передвиборчій програмі, яких помилок вже встигла припуститися партія та що передбачає план "холодної деокупації" Донбасу – у програмі "Перехресний допит" розповів народний депутат Ярослав Юрчишин.

Про рейтинги "Голосу"

Як знищити рейтинг партії за пів року?

Перше – це бути в парламенті, який втрачає рейтинг просто семимильними кроками. Пропорційно фактично всі політичні партії втрачають рейтинг. І це очікувано, тому що обіцяний турборежим не приніс прориву, а приніс зменшення якості роботи.

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Коли в парламенті ти намагаєшся зайняти конструктивну позицію, а в ситуації, коли у суспільства є запит на відповідальність та "кров", вона не спрацьовує. Тому в принципі я не бачу нічого критичного в падінні рейтингу. Хоча переважна більшість соціологічних опитувань дає "Голосу" в межах 3%, що далеко від статистичної похибки.

Але потрібно агресивніше комунікувати з виборцями, називати відповідальних – як з попередньої влади, так і тих, хто не дає рухатися Україні вперед зараз.

Які соціологічні служби дали вам рейтинг в межах 3%? Адже дослідження Центру Разумкова та Київського міжнародного інститут соціології показують, що ваш рейтинг коливається в межах 1%.

До слова, КМІС давав нам перед виборами 4,2%, гарантуючи непроходження до парламенту. "Рейтинг" показав, що якщо в січні у нас було 3,2%, то зараз 3,7%. Тобто зростання, можу помилятись в абсолютних цифрах, але в межах місяця на 0,5%.



Інтерв'ю з депутатом "Голосу" Ярославов Юрчишином

Знову ж таки, рейтинги – це річ плинна. Рейтингу "Слуги народу" до перемоги Зеленського фактично не було. Зараз це партія, яка має більшість. Тому опиратися треба на довгострокові плани, вони в нас є.

Про протестні голосування у Раді

Я припускаю, що причин для падіння рейтингу є дві. Перша – те, що ви в парламенті постійно голосуєте проти законопроєктів, які самі ж висували як свої передвиборчі ініціативи. Друге – те, що нардепи і лідер партії постійно дають приводи жовтій пресі для пліток і скандалів.

Чому ви не голосуєте за те, що обіцяли своїм виборцям? Наприклад, найбільш показовою є історія з законопроєктом про ринок землі. Ви проголосували проти, хоча це була ваша передвиборча обіцянка.

Довідка. Законопроєкт про впровадження ринку землі №2178-10 депутати підтримали у першому читанні ще у листопаді. Згодом народні обранці подали понад 4 тисячі правок до документа.

Дякую за запитання. Ми не голосуємо за назви законопроєктів. Якщо під "соусом" ринку землі пропонується концентрація до 200 тисяч гектарів, що просто переводить ринок землі у власність монополістів, ми за це голосувати не будемо. Ми добилися до другого читання зменшення концентрації. Зараз триває дискусія триває – чи 10 тисяч, чи навіть менше.

Ми також добилися, щоб за будь-яких умов іноземці не мали можливості купляти сільськогосподарську землю у 50 кілометрах від кордону. Навіть якщо раптом колись відкриємо ринок для іноземців. Це є в правках комітету. Комітет постійно наголошує, що на цьому наполягав "Голос".

Третє – створення спеціального фонду, який би здешевлював кредити для малого та середнього українського фермерства. На жаль, досі не вдалося досягти, аби на першому етапі, перших п'ять років, пріоритет мали ФОПи-українці. Які довели, що вони працюють на землі. Але робота в цьому напрямку ведеться.

Які ключові правки внесли в законопроєкт про ринок землі?Право купувати землю матимуть українські громадяни та юридичні особи, засновані лише громадянами України. Іноземні громадяни матимуть право купувати землю тільки після проведення референдуму щодо відповідного питання. Обмеження концентрації землі в одних руках – на рівні 10 тисяч гектарів. У попередній версії законопроєкту цей показник становив 200 тисяч гектарів.



Банки також можуть володіти землею. Але тільки тією, яку фермери внесли як заставу за кредит. Купувати землю можна буде тільки у безготівковій формі і покупець повинен мати документи, які підтверджують походження коштів. Вартість землі до 2030 року має бути не нижчою за її нормативно-грошову оцінку.

Ми не голосували за псевдозакон про імпічмент. Є такий жарт, що українці можуть призвести до імпічменту президента США, але не Президента України. Ми не голосували за псевдонедоторканність, яка насправді зацементувала недоторканність. Правками, до речі, "Опозиційної платформи – За життя". Дивним чином вперше за всю історію ця партія проголосувала за зняття недоторканності і одразу звернулася до КСУ, аби скасувати цей закон.

Ми не прийшли голосувати за назву, ми прийшли голосувати за суть. Можливо, популістично це складно, пояснювати це складно. Але досягати результату – це те, що ми обіцяли нашим виборцям.

У другому читанні ви будете голосувати за ринок землі?

Якщо вдасться відстояти всі наші позиції, дуже ймовірно. Хоча існує ще один момент – заблокована судова реформа Зеленського. Тобто в нас досі є суди, які мають вирішувати, а хто ж таки в кінцевому варіанті є власником землі. Ви знаєте, які в нас дірки з Геокадастром, коли на одну ділянку є троє або й більше власників. І от хто буде сперечатися, хто буде гарантувати, що цей закон буде вирішувати, для нас це велике питання.

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Тому що насправді ми бачимо тотальну неспроможність втілювати ті позитивні зміни, які в принципі пропонуються командою Зеленського. Тому багато факторів, але поки що до другого читання завдяки роботі "Голосу" ми маємо збалансованіший закон, ніж був на першому.

Яку правку ще мають прийняти, щоб ви проголосували за нього в другому читанні?

Мають в цілому прийняти збалансований закон. Тому що зараз ситуація йде по кожній правці окремо. Випадання хоча б однієї з них може порушити систему. Наприклад, залишити концентрацію – і будь-яка допомога малому фермеру буде нерезонною. Бо набагато легше продавати тим, хто може концентрувати 200 тисяч.

Уряд подав закон про спеціальний фонд, який би здешевлював кредити для малого та середнього бізнесу. Не запрацює цей фонд в потрібному часі – відповідно, цей закон розвалиться. Тому є дуже багато нюансів. Але поки що, попри весь спам від людей, які володіють величезними ресурсами (маю на увазі ОПЗЖ), робота в напрямку закону про землю йде в хорошому руслі.

А коли дійде до голосування за ринок землі?

Дуже важко сказати. Якщо рахувати по розгляду 50 правок за годину, то мали би вийти на початок травня. Але зараз ОПЗЖ починає системно не ставити на підтвердження свої правки: десь 80, десь 30. За минулий пленарний тиждень ми пройшли 1300 правок. Якщо такими темпами, то в межах березня цей закон мав би бути прийнятий.

Але ви розумієте, що через вас могло взагалі зірватися ухвалення законопроєкту про ринок землі? У фракції Зеленського не вистачало голосів, голосування було на межі зриву. Ви фактично пішли проти своїх обіцянок щодо запровадження ринку землі. Можна було підтримати в першому читанні і вносити правки в другому.

Як показує практика – ні. Бо до другого читання закони переважно лише погіршуються. Банальний приклад – "правки Лозового". До другого читання скасували лише їх частину. Замість того, щоб скасувати всі. Тому ми навчені гірким досвідом з людьми, які не дотримуються обіцянок.

Що таке "правки Лозового"? Це правки до змін у Кримінально-процесуальному кодексі України. Відповідно до змін, слідчий або прокурор зобов’язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи, серед іншого, щодо встановлення причин смерті. Раніше експертизу проводили за рішенням слідчого. Так, термін досудового розслідування з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить два місяця – у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку, три місяці – провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості і шість місяців – щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Зміни набули чинності 15 березня 2018 року.



Вже у вересні 2019 року Верховна Рада у першому читанні підтримала скасування "правок Лозового"

Бо нам як суспільству було обіцяно, що ринок землі буде поданий в інтересах малого та середнього бізнесу. Про це говорив президент. Водночас ми не готові голосувати за ринок для монополістів. Олігархи в Україні і так достатньо мають чим наживатися, щоб ще наживатися легальним псевдоринком землі.

Ви захищаєте інтереси малого та середнього бізнесу?

Намагаємося.

Тоді чому ваших депутатів, представників вашої політичної сили не видно на акціях протесту малого та середнього бізнесу, які виступають проти законопроєкту №1210?

Довідка. У Раді вже проголосували за законопроєкти №1210 та №1209-1. Вони вносять низку змін в систему оподаткування. Якщо президент України підпише закон, то він вступить у дію. Проте головні рішення ще мають прийняти до 1 липня 2020 року. Таким чином повноцінно податкова реформа запрацює у 2021. Які зміни прийняли вже, а які лише обговорюють, читайте у матеріалі.

Це знову не відповідає дійсності. Наша депутат Галина Васильченко подала правки про підняття граничних меж для І, ІІ, ІІІ категорії ФОПів. І, попри рішення більшості та комітету, це було прийнято. І Галина Васильченко, й Наталя Піпа, й Роман Лозинський були на акціях підприємців. Це все зафіксовано, є в інтернеті. Тому це не відповідає дійсності, ми справді підтримуємо усіма силами ФОПів, малий та середній бізнес.



Скільки податків платитимуть ФОПи у 2020 році / Інфографіка 24 каналу

Напередодні біля Офісу Президента була велика акція протесту ФОПів.

Там були наші представники.

Вони були непомітними, ніхто їх там не бачив.

Перепрошую, ми не кидаємося на камери. Ми виступали і це чітко зафіксовано.

Ви не голосували за зняття депутатської недоторканності, за скорочення чисельності депутатів у Верховній Раді. Люди сприймають це як те, що ви не хочете руйнувати стару систему. "Слуги" прогресивні, вони роблять давно те, що люди хотіли, а ви виглядаєте консерваторами.

Насправді, "курчат по осені рахують". "Слуги" зімітували скасування депутатської недоторканності. Є 88-а правка пана Мамки. Якщо її читати так, як вона написана – гарантую, що депутата не можна притягнути до відповідальності впродовж здійснення ним депутатських повноважень.

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Насправді там нібито мало бути забезпечення права депутата вільно висловлюватись впродовж всього терміну. Це залежить від того, як це трактуватиме суд. А це буде трактувати суд на подачу дуже дорогих адвокатів. Ми часто бачимо випадки, коли суд стає на бік сильнішого. У цьому випадку нардепи точно сильніші, ніж інтереси громадян України.

Щодо скорочення народних депутатів до 300. Хороша ідея, лише одна проблема – чому цими ж правками забирається з Конституції гарантія вільних, загальних, таємних виборів. Держава вже не гарантуватиме саме таку виборчу систему.

І на це, до речі, звертає увагу Конституційний суд, адже він дав висновок, що скорочення депутатів – це повністю повноваження Верховної Ради. Однак так, як оформлені самі зміни, вони несуть величезні ризики.

Що відомо про зменшення кількості депутатів? 29 серпня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, у якому містилися дві головні ідеї: зменшити кількість народних депутатів до 300 та закріпити пропорційну виборчу систему в Україні.



Верховна Рада IX скликання 3 вересня документ підтримала 258 голосами та відправила його, згідно з встановленою процедурою, на розгляд Конституційного суду.



Цікаво, що ідею Зеленського скоротити кількість народних депутатів з 450 до 300 підтримали 92% українців.

Зараз по цих змінах до Конституції термін дії Верховної Ради закінчується з початком виборів, а в 91 статті Конституції, яка не змінюється, термін дії закінчується зі складанням присяги наступного складу парламенту. Це може створити безвладдя. Особливо в умовах країни, яка веде війну, не може бути таких заперечень у Конституції.

Ми зверталися до колег, до представників більшості. Казали: "Виправімо ці помилки, щоб комар носа не підточив, бо не можна в Конституції робити суперечні норми, адже на цьому точно хтось зіграє". В країні, яка зараз протистоїть зовнішній агресії, ми розуміємо, наскільки впливові треті сили. Це, до прикладу, нещодавно показала ситуація в Нових Санжарах – як легко посіяти паніку та заблокувати, фактично, діяльність Верховної Ради. Закон – це та річ, яка повинна мати супергарантію якості.

Але з тим, що кількість депутатів треба скорочувати, ви погоджуєтесь?

Цілком. Я погоджуюся з тим, що є такий запит суспільства і його можна задовольнити. Та економічно це ніякого впливу не матиме.

Тобто, ми не зекономимо на зарплатах?

На зарплатах – не критично. На обслуговування теж, адже весь апарат Верховної Ради доведеться залишати. Саме тому це просто бажання суспільства. Якщо йти далі, то суспільство взагалі вважає "нащо нам ті народні депутати, вони хіба кров із суспільства п'ють".



Народний депутат Ярослав Юрчишин

Однак була обіцянка, яку потрібно виконувати. Відповідальність політиків має бути. Однак робити це потрібно якісно, а не абияк, щоб воно далі не працювало. Якщо ми маємо такі суперечності у Конституції, це буде дуже легко оскаржити.

Тобто свідомо чи несвідомо у Конституції робляться помилки, аби потім їх можна було оскаржити. Це точно спеціально, адже депутат Мамка з ОПЗЖ вносив правку конкретно для того, щоб недоторканність не запрацювала. І таких випадків безліч.

Ми зупиняли розгляд закону про регламент, де суперечності не в різних статтях, а в одній. До прикладу, написано, що не можна подавати ідентичні правки. Відповідно, після цього мало б бути пояснення, як ми цьому протистоїмо. Однак далі мовиться про те, що якщо таки ідентичні правки подані – то комітет їх об'єднує. То не можна чи об'єднує? Це суперечність.

Для суспільства це нічого не означає, але для законотворця – величезні проблеми. Апарат отримує можливість фактично блокувати будь-які правки. А хто визначатиме, які ідентичні, а які ні? Комітет має можливість об'єднати будь-які правки. Однак депутат може оскаржити і перші, і другі дії, бо вони суперечать.

Отже, ви підтримуєте багато ініціатив, які називаєте правильними. І ринок землі, і скорочення кількості народних депутатів. В результаті, або не подаєте свої законопроєкти, або не голосуєте за законопроєкти, які подає президентська фракція. Так само з деолігархізацією. Це було одне з основних ваших гасел у передвиборчий період. Однак законопроєкт про деолігархізацію ви не подали досі.

По-перше, зміни до Конституції, якщо ми говоримо про 300 депутатів, може подавати або президент, або 150 депутатів. Відповідно у цьому випадку в "Голосу" поки немає можливості забезпечити 150 депутатів. На наступних виборах, сподіваємось, вона з'явиться. По-друге, не зовсім правильно говорити, що ми не подаємо своє бачення. Ми подавали своє бачення реформи ДБР, альтернативний законопроєкт. Також скасування недоторканності та правки до ринку землі.



Як українські партії виконують свої обіцянки / Інфографіка 24 каналу

Щодо деолігархізації. Насправді вона складається з різних сфер, адже треба обмежити вплив олігархів на медіа, на можливість монополізувати сфери. Для цього процесу величезною допомогою є створення ліги антитрасту – громадських експертів, які активно працюють у цій сфері. Також важливо здійснювати підзвітність, дієвість антикорупційних ініціатив, адже найлегший шлях олігархів впливати на політику – корумпувати, власне, політиків.

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У сфері зміни антикорупційного законодавства судової системи ми працюємо достатньо активно. У сфері медіа та антитрасту зараз пропозиції ще готуються. Багато монополій можна розбити на рівні регулювання Кабінету міністрів, але, на жаль, він цим не займається. Це складніша тема і я цілком сприймаю критику, що зараз не видно досягнень "Голосу" в цьому напрямку. Однак, перепрошую, але Верховна Рада працює ще навіть не рік.

Чи не тому це, що лідер вашої політичної сили часто з'являвся під час і після виборів на телеканалах олігарха Пінчука і часто відвідує заходи, які він організовує?

А ще на телеканалах олігарха Коломойського – "1+1". Також олігарха Фірташа – "Інтер". Однак там рідше, бо майже не запрошують. Ще, наприклад, Ріната Ахметова. Нещодавно був у "Свободі слова". На жаль, провідні канали є у власності олігархів. Ми для себе політично вирішили не ходити на канали імперії Медведчука, адже це, на нашу думку, проросійські канали. Однак не ходити на канали інших фінансово-промислових груп та олігархів – у нас такої розкоші немає.



Кому належать українські телеканали / Інфографіка 24 каналу

Багато хто говорить, що позиції рейтингу "Голосу" похитнулися, адже ми не налагодили комунікації з виборцями. Ті найбільше беруть інформацію з телебачення, тому я шалено дякую 24 каналу, що тут немає ніяких обмежень і постійно запрошують. Однак провідні кнопки поки олігархічні, інших варіантів немає. Насправді, якогось надзвичайного зв'язку я, принаймні, не помічав.

Підсумуємо тему про ваші протестні голосування в парламенті. Я подивилась статистику голосувань "Голосу" за весь минулий рік – ваша фракція найчастіше з усіх утримується від голосувань або голосує проти. Зі сторони це виглядає так, наче ви просто не хочете брати на себе відповідальність.

При тому, за даними Vox Ukraine, які аналізують голосування за реформаторські ініціативи, ми голосуємо зі 100% за 70% реформаторських ініціатив. Тому, голосувати проти чи утримуватися проти поганих чи недопрацьованих законів це, швидше, позитив. Ми на 70% підтримуємо реформаторські ініціативи. Переважно, це реформаторські ініціативи влади. Для нас немає різниці, хто її подає, якщо ініціативи правильні.

Не показник – негативне голосування, показник того, чи ми досягаємо реформаторських результатів спільно, бо тут потрібні голоси більшості, ну і чи нам вдається їх імплементувати, тобто втілювати в життя. Зі втіленням – ще більша проблема, і тому ми так часто і активно включаємся в роботу тимчасово слідчих комісій чи створення тимчасових спеціальних комісій.

Про скандали за участі лідера партії

Тепер про другого кілера рейтингу "Голосу" – скандали. Виступ Святослава Вакарчука у Мінську – він так і лишився музикантом, і не став політиком?

Він став політиком, його обрали і він зараз є лідером парламентської фракції, однієї з небагатьох. Про те, що він буде поєднувати свою творчу діяльність, а це дозволено законом, він оголошував і на етапі виборів, і після виборів. Знову ж таки, бути щирим, це поки що не цінується.

Але бути політиком – це означає розуміти, що виступати в Мінську, в сателіта Кремля, це непримустимо, можливо, для лідера прогресивної фракції.

Я думаю, що висновки з цієї ситуації зроблені. Не помиляється тільки той, хто нічого не робить. Ми – молода політична сила, в нас буде дуже багато помилок.

Тобто, ви визнаєте, що це була помилка?

На мою думку, помилкою було не пояснити перед самою поїздкою. Тому що насправді, якщо запитати людей, чи вони хотіли б, щоб Святослав Вакарчук залишив свою творчу діяльність – ні, не хотіли б.

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Але якби їх спитали, чи хотіли б вони бачити, як Святослав Вакарчук співає в Мінську, вони б сказали: мабуть, ні.

Ви здивуєтесь. Насправді, якби соціологічне опитування провели, я переконаний, що переважна більшість людей сказали, що їм на це байдуже.

А якщо б їх спитали, що він буде співати для компанії, керівник якої має намір балотуватися в державну думу Росії?

Ось тут, скоріш за все, відповідь була б негативною. Але насправді те, що людина, яка робить перші кроки як лідер великої фракції, маючи певний негативний досвід участі в парламенті, який є осмислений, це нормально. Я думаю, що ми, зробивши правильні висновки, просто будемо далі якісніше комунікувати. Зокрема й творчу діяльність Святослава.

Лідер вашої політичної сили відмовився відповідати на питання, скільки він, перебуваючи в статусі народного депутата, просто у вихідний день заробив на цьому корпоративі в Мінську. Ви як людина, яка раніше професійно працювала громадським активістом-антикорупціонером, підтримуєте таку його поведінку із приховування своїх статків?

Я думаю, що всі статки будуть показані в річній декларації. Це як зобов'язує закон. Всі, навіть попередні його заробітки, які були здійснені раніше переважно за закордонні концерти, були задекларовані. Бо якраз прийшла велика проплата і всі податки в цьому напрямі сплачені.



Святослав Вакарчук у Верховній Раді

Стосовно відповіді i я, на жаль, її не чув. І її коректніше ставити Святославу. Але я переконаний, що Святослав не буде порушувати законодавство, зокрема, антикорупційне. І все, що було зароблено і, відповідно, виплачено, буде показано.

Так відповідали і сотні ваших попередників-політиків, яких ви викривали, коли були антикорупційним активістом. Вони також відсилали до декларацій електронних і радили журналістам шукати там відповіді. Чому б зараз просто не сказати, скільки грошей отримав лідер вашої політичної сили? Тому що коли журналісти його спитали, він прямо відмовився відповідати, дуже обурившись таким питанням.

Я знову ж таки наголошую, я не знаю, скільки Святослав отримав коштів. Я навіть не знаю, чи проплата була здійснена зараз, чи раніше, коли укладався контракт. У цьому випадку коректніше ставити питання до того, хто може відповісти. Я відповісти не можу.

Чи вважаєте ви помилкою іншу історію, коли Вакарчук відпочивав в Таїланді, коли в Ірані впав український "Боїнг"? Він не перервав відпустки, не повернувся в Україну, хоча він є членом комітету, який має опікуватися такими питаннями.

Не вважаю з двох причин. Перша – це була офіційна відпустка, законна, на яку має право будь-хто. Друга – він не є президентом, який, насправді, відповідає за цю сферу. Третя – якби комітет скликали, я переконаний, Святослав би перервав відпустку.

Він міг проявити таку ініціативу і скликати.

Наші депутати зверталися до керівництва комітету. Не Святослав – Соломія Бобровська, яка теж є членом цього комітету. Не лише вона, ще кілька депутатів зверталися до керівництва цього комітету. Воно проігнорувало таке прохання. Тому в цьому випадку говорити, що він не повернувся на комітет, некоректно. Якби був комітет, я переконаний, що Святослав би повернувся.

Водночас щось зробити надзвичайного в цей момент народний депутат Святослав Вакарчук, як і більшість народних депутатів, просто не мав можливості. Приїжджати, розривати, жодної потреби не було. Я розумію, що для суспільства можна дуже легко поєднати відпочинок президента в Омані, навіть не знати, чи відпочинок, чи якийсь візит, і відпочинок в цей же час Вакарчука в Таїланді. Але президент має повноваження контролю національної безпеки, зовнішньої політики. І одне, і друге було фактично порушено збиттям українського літака.

Просто в момент катастрофи країна лишилася без влади. Вся влада – у відпустці і на пляжі.

Ми не є владою. Ми є частиною опозицію, намагаємося бути конструктивною. Але як показують наші рейтинги, це не дуже цінується. Чи ми намагалися робити якісь кроки для того, щоб влада реагувала? Були і запити до РНБО, були намагання з колегами по більшості говорити. Можливо, є зміст зібрати позачергову сесію. Але ви цілком праві. Офіційна влада, яка має повноваження, повністю ігнорувала ці процедури.

Що відомо про авіакатастрофа МАУ в Ірані? Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився незабаром після вильоту з аеропорту в Тегерані. На борту перебувало 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців: весь екіпаж та два пасажири. Ніхто із них не вижив.



Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак ракетами 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.



Вранці 19 січня тіла загиблих українців повернули на Батьківщину. Церемонія прощання з ними пройшла в аеропорту "Бориспіль". 20 січня загиблих поховали у їхніх рідних містах.

Ви знову перекладаєте відповідальність на всіх, крім вас.

Ми, що могли, те робили. На жаль, нас суспільство не наділило такими повноваженнями, щоб ми могли вирішувати ці проблеми напряму. Тому нам потрібно знаходити підтримку.

Тому що треба було висуватися в президенти. Ви не дали йому шанс, суспільству.

– Перепрошую, мені ніхто не пропонував. Щодо того, чому не висувався Святослав. Ми зараз із вами є свідками, наскільки непідготовлена команда постійно програє на міжнародній арені.

У вас дуже підготовлена команда. І що?

На жаль, не змогли пояснити суспільству, наскільки ми підготовлені це робити. От бачите, що зараз намагаємося займати конструктивну позицію, але дуже часто критикують, що не голосуємо за популістичні закони, тому падає підтримка. Видно, для того, щоб суспільство почало цінувати конструктивну позицію, ця позиція має бути, скажімо так – з зубами. Чи могли б ми щось зробити більш ефективно у ситуації з падінням літака? На жаль, у надзвичайних ситуаціях більший вплив мають ті, хто мають прямий вплив на здійснення владних повноважень.

Повертаючись до Таїланду, де відпочивав сам Ярослав Юрчишин?

Я, на жаль, в цьому періоді не мав можливості відпочити. Тому різдвяні канікули провів з родиною. Але не приховую, час від часу їздимо в Європу. Переважно власною машиною, у мене дружина – водій, тому на неї падає основний удар.

Це професія чи покликання?

Ні, це покликання, швидше. Тобто якась віддушина для себе. Тому що, як мати трьох дітей, керувати процесом – це дуже класно.



Ярослав Юрчишин з дружиною та дітьми

Ваша поїздка в Давос на запрошення Пінчука – це був відпочинок чи робота?

Це було офіційне відрядження Верховної Ради. Власне, оплачене було третьою стороною – це дозволяє антикорупційне законодавство.

Довідка. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що парламент офіційно не відправляв народних депутатів до Швейцарії. Тому їхні поїздки не оплачуватимуться з державного бюджету.

А якою третьою стороною оплатили вашу поїздку в швейцарський Давос?

Фонд Віктора Пінчука. Я, власне, зараз намагаюся пояснити.

І досі немає закону про деолігархізацію – однієї з ключових ваших обіцянок на виборах.

Якщо ви пов'язуєте ці речі, то, як я і сказав, ми працюємо, щоб пакет з деолігархізації з'явився. Чи варто було їхати? Я думаю, що не варто було їхати. Я поїхав, тому що в самому запрошенні, крім фонду Віктора Пінчука, було названо ще ряд організацій, які постійно проводять заходи в Давосі. Це, зокрема, й приватний американський фонд, який опікується Українським домом в Давосі. Серед партнерів було названо і "Київстар", і багато інших структур, зокрема фонд "Відродження". Тобто і Сорос до цього руку доклав. Але коли з'ясували, хто саме проводив, то оплату за поїздку народних депутатів проводив фонд Пінчука.

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Ти мав це знати, це відбувається щороку з депутатами всіх скликань.

Я чесно подивився на запрошення і мене, скажімо, підкосив цей іконостас співорганізаторів. Але буду більш пильним до цієї ситуації. Звісно, це все буде продекларовано. Ця поїздка не перевищувала межі допустимої суттєвої зміни до декларації.

Скільки фонд Пінчука витратив на вашу поїздку і ваших колег до Давосу, ви дізнавалися?

Скільки на моїх колег я не дізнавався. Поїздка одного депутата коштувала в межах 1000 євро, 1100 євро.

Про зарплати народних обранців

Скільки ти отримуєш як депутат?

Офіційна зарплата – приблизно 40 тисяч. З вирахуванням податків на руки виходить, в залежності від відвідування, десь 34 тисяч. Ще стільки даються на виконання депутатських повноважень: на роботу в приймальні, поїздки в регіони. Це суттєво менше, ніж я заробляв, коли працював в громадському секторі, а до того – в бізнесі. Це більше, ніж заробляє частина українського суспільства.



Як заробляють депутати в Україні та Європі / Інфографіка 24 каналу

Я був свідомий, що в мене будуть менші заробітки, ніж раніше. Це певне відчуття служіння. Хоча, напевно, буде достатньо цинічно звучати служіння за такі кошти, якщо це вище ніж середня зарплата в державі. Це родинне рішення. Ми знали, що прибутки зменшаться.

Якою мала би бути зарплата депутата?

Це складне запитання. Що найперше потрібно було б зробити депутатам – це вивести економіку України з тіні. Близько 60% економіки – в тіні. Щоб суспільство не було змушене ховати свої прибутки і отримувати дуже часто зарплату в конвертах.

Тоді можна було б говорити про зарплату в межах 2,5 тисячі доларів. Але за умови, коли до цієї суми підтягнулася б і середня зарплата по ринку, а мінімальна заробітна плата давала можливість не виживати, а, насправді, жити.

Тобто, 50 – 70 тисяч гривень ти вважаєш було б достатньо для депутата?

Мені – так. Хоча, я думаю, що для багатьох людей були б питання. Особливо тих, які поприходили з бізнесу. Ми зараз маємо дискусію стосовно того, скільки має заробляти урядовець, член наглядової ради. І завжди це питання пов'язане з багатьма моментами. Чи велика зарплата є запобіжником від корупції – ні. Тому що завжди ті олігархи, закон по боротьбі з якими ми поки що не представили, але пам'ятаємо і обов'язково представимо, вони завжди мають можливість заплатити більше.



Народний обранець від "Голосу" Ярослав Юрчишин

Вам у конвертах доплачує фракція?

Ні. Це принципове питання. Ми не беремо олігархічних коштів і не доплачуємо депутатам.

А депутатам інших фракцій?

Не знаю, я не був свідком. Є чутки, є розповіді навіть до звинувачень з трибуни Верховної Ради керівника найбільшої фракції Давида Арахамії про те, що хтось із депутатів більшості пропонував доплачувати депутатам із більшості. Але після всіх фейкових шоу з детекторами брехні чомусь правоохоронці цю справу якось далі і не розкрутили.

Зараз ходить інформація про те, що правка закону про землю коштує, голосування чи не голосування, 20 тисяч доларів чи щось на кшталт того. Хоча це просто банальний абсурд, тому що зараз всі правки збиваються. І витрачатися на якісь такі речі, це…

Щоб пришвидшити процес.

Щоб пришвидшити процес – переговори ведуться зовсім по-іншому.

Як?

Говорять із фракціями, тому що правки подають фракції.

Торгуються, вони щось просять за голосування?

Переважно це можуть бути позиції десь в регіонах, послаблення санкційних норм для телеканалів, наприклад, того ж самого Медведчука. Це кулуарна інформація у Верховній Раді.

Тобто ви хочете сказати, що ОПЗЖ голосує так, як треба для прийняття закону в обмін на...?

Я думаю, що ОПЗЖ не ставить на підтвердження частину своїх правок.

За те, що не чіпають їхні телеканали?

Імовірно.

Це ваше припущення?

Це поки що моє припущення. Але те, як зараз живеться телеканалам імперії Медведчука. Те, що постійно виникають чутки про те, що скоро "112" повернуть ті частоти, які були забрані, це дає підстави думати, що щось… Ну, немає диму без вогню.

Ви щось робите з цим, щоб цього не було?

Зараз поки що відслідковуємо, тому що можна боротися лише з фактами. Поки це чутка, яку до справи не пришиєш. Насправді, дуже важливо зараз відслідковувати. Швидше за все, нас чекає переформатування уряду. Ось і подивимося, чи з'являться там фігуранти.

Про ймовірну відставку Кабміну

Ви щось про це знаєте, коли це може статися і в якому форматі це може відбутися?

Поки що це дискусія в межах монобільшості, можливо, ще кількох груп, не офіційних фракцій, а швидше фінансово-промислових груп, яких намагаються долучити до цього процесу. Поява інформації про Тігіпка чи Хорошковського нізвідки не взялася. Справді, переговори велися, це підтвердили і президент, і прем'єр. Але поки що це кулуарні переговори.



Хто потенційно може стати прем'єром замість Гончарука / Інфографіка 24 каналу

Чітко зрозуміло, що зараз уряд Гончарука виглядає для президента баластом, який тягне його вниз, бо, власне, рейтинг уряду суттєво впав. Рейтинг для Зеленського надзвичайно важливий, тому зараз шукаються формати.

А як для вас виглядає уряд Гончарука, ви за нього не голосували?

Однозначно. Ми не могли голосувати за уряд, який не представив нормальної програми. Ми не можемо голосувати за уряд, який обіцяв, що будуть лише нові обличчя, але дивним чином з'явився Аваков, і не тільки він. При тому, питань до міністра внутрішніх справ є достатньо: це і нерозслідувані справи активістів, і багато інших. Тому логічно, що ми не голосували за уряд. Є кілька міністрів, за яких персонально можна було б голосувати, але знову ж таки – вирішили досить технологічно голосувати пакетом. Наприклад, сумніваюся, що Авакова підтримала б більшість "слуг народу".

На Банковій вміють переконувати.

Так, це факт. Але подивимося, як будуть переконувати на Банковій, коли рейтинг буде все далі і далі падати.

Бо поки що рейтинги дуже втрачаєте ви. Партія "Слуга народу" втратила 4%, ви втратили теж 4%, але для вас це падіння – майже 500%, а для них – це лише 4%. Ви з одного боку не голосували за уряд, з іншого – сказали, що будете надавати конструктивну підтримку уряду.

Однозначно. І ми, наприклад, в економічному блоці голосуємо за переважну більшість законів, яку пропонує уряд.

Лідер вашої політичної сили раніше сказав, що ви і не опозиція, і не влада, що ви така надпозиція.

Ну якщо брати в таких більш політологічних термінах, то це конструктивна опозиція. Ми не в більшості.

Надпозиція – це пряма цитата Святослава Вакарчука. Можливо, це і розчаровує вашого виборця, що ви не там, і не там: і не за владу, і не за опозицію. Ви десь посередині.

Ймовірно. Тому насправді я повністю погоджуюсь, що позиція має бути більш чітка і зрозуміла. Власне, те, що я намагався пояснити як конструктивна опозиція – це спроба чіткіше прояснити. Думаю, що найближчим часом по реакції влади на мирний план України, план холодної деокупації, який був презентований нашою політичною силою, ми зрозуміємо, чи є таки лінія співпраці з владою, чи таки доведеться йти в опозицію.

Про план "холодної деокупації Донбасу"

Щодо плану деокупації, який ви оприлюднили. Там мовиться: "Припинення вогню, створення демілітаризованої зони, демонтаж створених бойовиками й росіянами квазідержавних інституцій, тимчасові міжнародні адміністрації, повернення української влади через п'ять років і вибори через сім років". Думаю, що вже на першому етапі припинення вогню ви не зможете його реалізувати, якби у вас була можливість. Чим це відрізняється від того, що пропонує зараз влада?

Влада нічого не пропонує. Насправді плану в президента немає. Тому в нас є всі сподівання і ми будемо робити максимально зусиль, щоби це й стало планом президента.

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На Банковій, на скільки я розумію, хочуть підкорегувати мінські домовленості.

Будь ласка, ось вам пропозиція. Тут дуже важливо просто міняти формат, бо мінські домовленості не працюють.

Як припинити вогонь? Це звучить так само, як звучало у президента в передвиборчій кампанії – просто перестати стріляти.

Важливо це артикулювати на міжнародних переговорах, як українську позицію.

Але вони артикулюють. В Парижі вони про це говорили.

Ні, вони говорили: "Давайте перестанемо стріляти".

Ви теж кажете: "Припинімо вогонь".

Трошки інакше.

Як?

Потрібно бачити й доводити, що Росія припиняє вогонь, коли їй вигідно. Зафіксовано, що в січні 2020 року не було припинення вогню в межах кількох днів. А перед Мюнхенським безпековим самітом, коли мали бути презентовані "12 мюнхенських пунктів", за якими так і "стирчать вуха Росії", хоча й подавалося, як якась міжнародна подія – тоді 10 днів не було обстрілів. Дивним чином бойовики не стріляли.

Чому? Все чітко показується – не бойовики стріляють, не якісь дивні колаборанти, не сепаратисти. Це чіткий указ Росії. Дуже важлива позиція України показати, що стріляє Росія.

Ви думаєте, що наші західні партнери не знають, хто стріляє на Донбасі?

Наші міжнародні партнери слухають нас. А ми говоримо термінами, наприклад, "обмін заручниками". Перепрошую, в України є заручники? Ми беремо заручників? Ні, ми беремо терористів, які напали на нашу державу й тут це дуже важливо говорити. А деколи відпускаємо людей, які до війни не мають жодного відношення.

Як змусити росіян та їх маріонеток припинити стріляти на Донбасі?

Перше – це фактично й чітко заявити, що стріляють на Донбасі росіяни. З доведенням та не приховувати облич. Так, це може призвести до певної активізації, але це необхідно робити.



Інтерв'ю з депутатом "Голосу" Ярославов Юрчишином

А як ми будемо це доводити?

В нас є докази про те, що стріляють росіяни – це російська зброя, фіксації, журналісти з міжнародних розслідуваних мереж мають багато інформації, яка також допомагає нам відстоювати позицію. В Нормандії про це не говориться. Якщо ви бачили останній указ Президента про Дні опору окупації Криму, де жодного разу не згадується Росії.

План потрібно починати з того, що немає ніяких квазідержав. Це утворення, щоб спеціально приховувати агресію Росії. Не можна розділяти Донецьк, Луганськ і Крим, а про це треба щиро говорити.

Так, хтось розповідає, що світ втомився від української війни. Світ втомився від невизначеності, коли Україна не заявляє про війну, а говорить про "провокації". Ключове завдання, яке перед собою ставили в Нормандському форматі Франція та Німеччина – це припинення смертей. Ми в січні 2020 року, коли почали "миритися", отримали 12 вбитих. В січні 2019 року, коли ми не мирилися й була "гаряча фаза" – було 3 вбитих.

Кількість вбитих на Донбасі – ви знаєте прекрасно – залежить не від того, що ми говоримо. А залежить від того, які вказівки та накази віддає Путін та його оточення.

Ви повністю підтверджуєте позицію, що нам дуже чітко треба пояснювати, що це Путін, й не ховатися за квазідержавами. Це потрібно робити не лише в себе в країні, а й на міжнародній арені. Й ставити конкретну й чітку вимогу. Так, як США дуже чітко прив'язали свої санкції, на відміну від Європейського Союзу, до питання окупації Криму Росією. І такі речі потрібно вимагати й посилювати це позиціювання.

Ми говорили зі США та Британією, чи готові вони, якщо буде зміна формату, включатися в ці переговори – вони готові. Не готовий хто? Росія.

Ви особисто були на Донбасі останнім часом?

Останнім часом, на жаль, ні.

Хтось з ваших колег?

Дуже часто туди їздить Роман Костенко, Сергій Рахманін, Соломія Бобровська, тобто ті люди, які працюють в профільних комітетах. Недавно було засідання близько до зони розмежування – Комітету з прав людини, де був Рустем Умєров. Перед тим було засідання профільного комітету з питань національної безпеки, де були Роман Костенко, який, до речі, захисник Донецького аеропорту, полковник cлужби безпеки "Альфа".

Тому мої колеги, які працюють в цій сфері досить активно їздять. Недавно їздив Роман Лозинський, який, як і я, є представником скаутської організації "Пласт". Він їздив з Вифлеємським вогнем миру до наших військових. Тому достатньо часто бувають наші представники там.

Один із членів вашого виборчого списку, відомий шоумен Сергій Притула посідає високу позицію в рейтингах можливих кандидатів на виборах у столиці. Чи піде він в мери Києва?

Дуже сподіваюсь, що так. Але відповісти на це питання може сам Притула. Бо участь в кампанії – це завжди персональне рішення. Мені здається, що він цілком готовий до цього.