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      Про "соєві правки", офшори й ліміти для ФОПів: Рада підтримала дискусійний законопроєкт

      2112 Читать новость на русском
      Верховна Рада в першому читанні прийняла законопроєкт 1210 / 112.ua

      Законопроєкт 1210, навколо якого було багато дискусій у бізнес-середовищі, 16 січня Верховна Рада таки прийняла в першому читанні. Документ містить антиофшорні норми, збільшує ліміт доходів підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, та скасовує "соєві правки".

      Під час розгляду законопроєкту 1210 депутати внесли у документ певні поправки, а решту критикованих бізнесом положень приберуть до другого читання. У цьому запевняє автор законопроєкту Данило Гетманцев (депутат від "Слуги народу"), пише "Громадське". 

      Також Рада ухвалила законопроєкт 1209-1 про адміністрування податків: деталі

      Загалом документ підтримали 283 голосами.

      Збільшення лімітів для підприємців-спрощенців

      Максимально допустима сума доходів підприємця, що працює на спрощеній системі оподаткування, зросла. 

      • Для 1 групи ФОП: було 300 тисяч, стало – 1 мільйон гривень. 
      • Для 2 групи ФОП: було 1,5 мільйона, стало – 5 мільйонів гривень. 
      • Для 3 групи ФОП: було 5 мільйонів, стало – 7 мільйонів гривень. 

      Боротьба з офшорами

      Законопроєкт 1210 запроваджує в Україні план BEPS – це міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей в офшорах.

      План передбачає 15 заходів боротьби з ухилянням від оподаткування.
      Детальніше про нього можна почитати тут. 

      Скасування "соєвих правок"

      Законопроєкт забирає з податкового законодавства так звані "соєво-ріпакові правки", які скасували відшкодування ПДВ українським експортерам. Ці правки Рада ухвалила в грудні 2017. 

      У грудні 2019 року українські фермери просили Володимира Зеленського сприяти скасуванню цих правок, адже, мовляв, саме через них малі та середні виробники фактично втратили можливість експортувати свою продукцію. 

      Зауважимо, що в цьому ж документі мовиться про закріплення переліку податкових правопорушень, податкових органів. Законопроєкт також вносить зміни у процес стягнення податків. Детально з документом можна ознайомитися за цим посиланням. 

      Чому законопроєкт 1210 називають дискусійним? Ще перед ухваленням законопроєкту навколо нього тривали дискусії у бізнес-середовищі. Адже автор документа передбачив низку не пов'язаних з офшорами положень.

      Наприклад, підвищення ренти на видобуток залізної руди, запровадження ПДВ з експортних операцій, запровадження особистої відповідальності податкових інспекторів та інші.

      Наразі голова Комітету з податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев обіцяє, що критиковані бізнесом положення з документа приберуть до другого читання.

      Тим часом інший дискусійний законопроєкт про децентралізацію відкликали з Ради

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Верховна Рада Законодавство Слуга народу ФОПи Податковий кодекс
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