Про "соєві правки", офшори й ліміти для ФОПів: Рада підтримала дискусійний законопроєкт

Законопроєкт 1210, навколо якого було багато дискусій у бізнес-середовищі, 16 січня Верховна Рада таки прийняла в першому читанні. Документ містить антиофшорні норми, збільшує ліміт доходів підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, та скасовує "соєві правки".

Під час розгляду законопроєкту 1210 депутати внесли у документ певні поправки, а решту критикованих бізнесом положень приберуть до другого читання. У цьому запевняє автор законопроєкту Данило Гетманцев (депутат від "Слуги народу"), пише "Громадське".

Також Рада ухвалила законопроєкт 1209-1 про адміністрування податків: деталі

Загалом документ підтримали 283 голосами.

Збільшення лімітів для підприємців-спрощенців

Максимально допустима сума доходів підприємця, що працює на спрощеній системі оподаткування, зросла.

Для 1 групи ФОП: було 300 тисяч, стало – 1 мільйон гривень.

Для 2 групи ФОП: було 1,5 мільйона, стало – 5 мільйонів гривень.

Для 3 групи ФОП: було 5 мільйонів, стало – 7 мільйонів гривень.

Боротьба з офшорами

Законопроєкт 1210 запроваджує в Україні план BEPS – це міжнародні стандарти боротьби з відмиванням грошей в офшорах.

План передбачає 15 заходів боротьби з ухилянням від оподаткування.

Детальніше про нього можна почитати тут.

Скасування "соєвих правок"

Законопроєкт забирає з податкового законодавства так звані "соєво-ріпакові правки", які скасували відшкодування ПДВ українським експортерам. Ці правки Рада ухвалила в грудні 2017.

У грудні 2019 року українські фермери просили Володимира Зеленського сприяти скасуванню цих правок, адже, мовляв, саме через них малі та середні виробники фактично втратили можливість експортувати свою продукцію.

Зауважимо, що в цьому ж документі мовиться про закріплення переліку податкових правопорушень, податкових органів. Законопроєкт також вносить зміни у процес стягнення податків. Детально з документом можна ознайомитися за цим посиланням.

Чому законопроєкт 1210 називають дискусійним? Ще перед ухваленням законопроєкту навколо нього тривали дискусії у бізнес-середовищі. Адже автор документа передбачив низку не пов'язаних з офшорами положень.



Наприклад, підвищення ренти на видобуток залізної руди, запровадження ПДВ з експортних операцій, запровадження особистої відповідальності податкових інспекторів та інші.



Наразі голова Комітету з податкової та митної політики та автор законопроєкту Данило Гетманцев обіцяє, що критиковані бізнесом положення з документа приберуть до другого читання.

Тим часом інший дискусійний законопроєкт про децентралізацію відкликали з Ради