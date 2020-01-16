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      Законопроєкт про децентралізацію відкликали з Ради

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      Арахамія пояснив, чому законопроєкт про децентралізацію знімуть з розгляду / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський і керівництво фракції "Слуга народу" після переговорів з іншими політсилами вирішили зняти з розгляду законопроект "Про внесення змін до Конституції України (про децентралізацію влади)". Документ доопрацюють з урахуванням позицій представників опозиції і місцевого самоврядування.

      Зауваження в інших нардепів щодо законопроєкту є щодо повноважень префектів, уточнив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

      Важливо: Децентралізація в Україні: чим небезпечне запровадження інституту префектів

      "Тому ми вирішили зараз це питання зняти з розгляду і доопрацювати його разом з колегами з інших фракцій для того, щоб знайти компромісну позицію, в тому числі, попрацювати з Асоціацією міст України, знайти компромісну ситуацію і після того виносити законопроєкт у зал", – сказав Арахамія в кулуарах парламенту.

      Він додав, що так вирішили після переговорів з головами парламентських фракцій і груп, а також консультацій з президентом. Причиною стала необхідність 300 голосів для затвердження законопроєкту про децентралізацію.

      Згодом в Офісі Президента повідомили, що Зеленський зустрівся з керівництвом фракції "Слуга народу", на якій обговорювали реформу децентралізації. Політики висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції щодо децентралізації вимагає детального обговорення і консультацій з представниками всіх сторін.

      За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проєкт закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання,
      – повідомили в ОП.

      Зауважимо, що законопроєкт про децентралізацію стояв на порядку денному Ради 15 січня, однак нардепи його просто проігнорували.

      Зеленський Слуга народу нарада децентралізація
      Зустріч Зеленського з керівниками фракції "Слуга народу", де обговорили децентралізацію / Фото Офісу Президента

      Що таке децентралізація? Передача повноважень і фінансів від держвлади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. За задумом реформи, сільські, селищні міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.

      До теми: Що не так з законопроєктом Зеленського про децентралізацію: пояснення експерта

      Що передбачає створення інституту префектів

      Згідно з чинною версією законопроєкту про децентралізацію, інститут префектів починає діяти після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції. Мета – створення ефективного нагляду за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.

      Префектами є місцевий орган виконавчої влади та державний службовець. Префект не належить до політичних посад, не змінюється зі зміною президента чи уряду, не залежить від місцевих політичних еліт.

      Префекти діятимуть у кожному районі та області. Для організації роботи префекта створюються секретаріати префектів.

      Функції префектів

      • Наглядають за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.
      • Зупиняють дію незаконних актів органів місцевого самоврядування й одночасно звертаються до суду.
      • Мають менше повноважень, ніж чинні місцеві держадміністрації.
      • Префекти призначаються і звільняються виключно президентом за поданням уряду. Така сама процедура зараз для голів держадміністрацій.

      Критика інституту префектів

      Опоненти децентралізації наголошують, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація.

      Зокрема, в Асоціації міст України, яка об’єднує 833 територіальні громади, вважають, що префекти насправді створюватимуть тиск на місцеве самоврядування, оскільки їхні повноваження можуть трактуватися доволі широко, бо у законі вони не прописані достатньо чітко.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство Реформи Давид Арахамія Децентралізація
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