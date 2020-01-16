Законопроект о децентрализации отозвали из Рады

Президент Владимир Зеленский и руководство фракции "Слуга народа" после переговоров с другими политсилами решили снять с рассмотрения законопроект "О внесении изменений в Конституцию Украины (о децентрализации власти)". Документ доработают с учетом позиций представителей оппозиции и местного самоуправления.

Замечания у других нардепов по законопроекту есть относительно полномочий префектов, уточнил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Поэтому мы решили сейчас этот вопрос снять с рассмотрения и доработать его вместе с коллегами из других фракций для того, чтобы найти компромиссную позицию, в том числе, поработать с Ассоциацией городов Украины, найти компромиссную ситуацию и после этого выносить законопроект в зал", – сказал Арахамия в кулуарах парламента.

Он добавил, что так решили после переговоров с главами парламентских фракций и групп, а также консультаций с президентом. Причиной стала необходимость 300 голосов для утверждения законопроекта о децентрализации.

Впоследствии в Офисе Президента сообщили, что Зеленский встретился с руководством фракции "Слуга народа", на котором обсуждали реформу децентрализации. Политики выразили общее мнение о том, что внесение изменений в Конституцию по децентрализации требует детального обсуждения и консультаций с представителями всех сторон.

По результатам встречи глава государства решил отозвать поданный им ранее проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" (регистрационный номер 2598) и направить его на доработку,

– сообщили в ОП.

Заметим, что законопроект о децентрализации стоял на повестке дня Рады 15 января, однако нардепы его просто проигнорировали.



Встреча Зеленского с руководителями фракции "Слуга народа", где обсудили децентрализацию / Фото Офиса Президента

Что такое децентрализация?Передача полномочий и финансов от госвласти ближе к людям – органам местного самоуправления. По замыслу реформы, сельские, поселковые городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы иметь возможность решать все местные вопросы и нести за это ответственность.

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Что предусматривает создание института префектов

Согласно действующей версии законопроекта о децентрализации, институт префектов начинает действовать после ликвидации местных госадминистраций и вступления в силу соответствующих изменений в Конституцию. Цель – создание эффективного надзора за конституционностью и законностью решений органов местного самоуправления.

Префектами является местный орган исполнительной власти и государственный служащий. Префект не принадлежит к политическим должностям, не меняется со сменой президента или правительства, не зависит от местных политических элит.

Префекты будут действовать в каждом районе и области. Для организации работы префекта создаются секретариаты префектов.

Функции префектов

Наблюдают за конституционностью и законностью решений органов местного самоуправления.

Останавливают действие незаконных актов органов местного самоуправления и одновременно обращаются в суд.

Имеют меньше полномочий, чем действующие местные госадминистрации.

Префекты назначаются и увольняются исключительно президентом по представлению правительства. Такая же процедура сейчас для глав госадминистраций.

Критика института префектов

Оппоненты децентрализации отмечают, что она может еще больше усилить президентскую вертикаль власти. То есть произойдет обратный эффект – централизация.

В частности, в Ассоциации городов Украины, которая объединяет 833 территориальных общины, считают, что префекты на самом деле будут создавать давление на местное самоуправление, поскольку их полномочия могут трактоваться довольно широко, так как в законе они не прописаны достаточно четко.