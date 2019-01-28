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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Пойдет ли Вакарчук на парламентские выборы: интересное мнение журналиста

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      Сейчас Святослав Вакарчук "золотая акция" для тех политиков, которые хотят следующие пять лет провести на посту Президента Украины. А потому украинцы снова в ожидании, примет ли участие артист в парламентских выборах.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал политический обозреватель и журналист Павел Казарин.

      Читайте также: Если Вакарчук пойдет на президентские выборы: что стоит знать про возможного кандидата

      "Относительно его потенциального участия в парламентских выборах, то точно уверен, что любые мысли являются пока преждевременными, ведь интрига будет сохраняться вплоть до осени. Эта интрига будет подобна той, которая была вокруг участия Вакарчука в президентской гонке. Украинцы до последнего будут ждать ответ на вопрос – пойдет он или нет", – сказал Казарин.

      По его словам, потенциально украинцы могут ожидать, что Вакарчук возможно поддержит или Гриценко, или Садового, или Порошенко, или вообще никого не будет поддерживать на выборах.

      У него есть определенный объем доверия общественности. Решит ли он этим доверием поделиться с кем-то из кандидатов в президенты – это большой вопрос. Как по мне, он этого делать не станет. Ведь впереди парламентские выборы. Он может не идти в политику, а просто стать лидером общественной мысли и работать с общественной инициативой,
      – пояснил журналист.

      Он добавил, в Украине существует запрос на новые лица в политике, но проблема в том, что любой человек, который хочет занять эту нишу, сталкивается с холодной логикой украинской политической системы.

      Вакарчук не идет в президенты: смотрите видео

      28 января городской голова города Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый напомнил артисту Святославу Вакарчуку о своем предложении объединиться на парламентских выборах.

      Когда пройдут президентские и парламентские выборы в Украине?Президентские выборы состоятся в Украине 31 марта 2019 года. 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Уже 31 марта состоится первый тур голосования за будущего президента. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.

      Отбор народных депутатов в Верховную Раду Украины состоится 27 октября 2019 года.

      Теги: Новости Украины Верховная Рада Андрей Садовой Новости политики Выборы Президента 2019 Святослав Вакарчук
      Источник: 24 канал
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